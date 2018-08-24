Первая Рогнеда страны, балерина Екатерина Фадеева, празднует день рождения

Поздравление народной артистке Беларуси направил Глава государства. Александр Лукашенко не только отметил профессионализм и оригинальные постановки, но и педагогическую деятельность Фадеевой, в частности, работу по воспитанию одаренной молодежи.

Ее балетная жизнь началась в Московском хореографическом училище. С 1986 года Екатерина Фадеева уже блистала на театральных подмостках Большого театра Беларуси. Ведущая роль в балете "Страсти" сделала ее не только примой, но и обладательницей госпремии. Вот уже несколько сезонов Фадеева является главным балетмейстером-постановщиком музыкального театра Беларуси. Благодаря ей, зрители музкомедии увидели "Клеопатру", "Спящую красавицу" и "Лебединое озеро".