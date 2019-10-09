ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Первая скрипка Испании сыграет сегодня на фестивале Юрия Башмета

Летиция Морено - обладатель приза Королевского филармонического общества и стипендиат фонда Лондонской филармонии. Скрипачка не раз выступала на сценах Вены, Санкт-Петербурга, Палермо и Франкфурта.

Летиция Морено исполнит "Времена года" на скрипке 1762 г.

Сегодня Морено исполнит "Времена года" Пьяццоллы на раритетном инструменте 1762 года. Скрипку создал ученик Страдивари - мастер Николо Гальяно. Ее оценивают в сотни тысяч долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все