Первая скрипка Испании сыграет сегодня на фестивале Юрия Башмета

Летиция Морено - обладатель приза Королевского филармонического общества и стипендиат фонда Лондонской филармонии. Скрипачка не раз выступала на сценах Вены, Санкт-Петербурга, Палермо и Франкфурта.

Сегодня Морено исполнит "Времена года" Пьяццоллы на раритетном инструменте 1762 года. Скрипку создал ученик Страдивари - мастер Николо Гальяно. Ее оценивают в сотни тысяч долларов.