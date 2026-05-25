Первый музыкальный форум "Созвучие культур: Беларусь и Китай" - в Национальном художественном музее

Первый музыкальный форум "Созвучие культур: Беларусь и Китай" собрал 25 мая магистрантов, аспирантов и преподавателей университета, Института искусствоведения НАН Беларуси и Академии музыки в Национальном художественном музее.

В программе номера в исполнении китайских и белорусских студентов: от романтических мелодий Шопена и Чайковского до шедевров белорусских композиторов Орды и Гореловой. Также гости мероприятия смогли совместить музыку с живописью и буквально совершить "Прогулку" под небом Марка Шагала.

Дмитрий Мазарчук, проректор по учебной работе университета Национальной академии наук:

"С одной стороны, это фестиваль белорусской культуры и китайской культуры. На фестивале представлены магистранты из Китайской Народной Республики, которые обучаются у нас в университете Национальной академии наук Беларуси, и наши белорусские магистранты. С другой стороны, это своего рода отчетный концерт, который завершает их период обучения в Беларуси. Поэтому исполняются музыкальные номера как китайских композиторов, так и более известный, классический репертуар мировой музыкальной культуры".

Ляо Цзюньлинь, магистрант университета Национальной академии наук:

"Мы поем две песни: одну китайскую, одну белорусскую - "Купалинка". Это очень трудно, потому что это белорусский язык. Я уже здесь 5 лет. Я думаю, здесь очень спокойно. И здесь люди все хорошие, все нормально. Мне нравится".