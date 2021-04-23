Первое очное прослушивание "Маладых талентаў Беларусі" пройдет в Доме радио

Сегодня в Доме радио пройдет конкурс "Маладыя таленты Беларусі". Обращение участникам X Республиканского творческого радиоконкурса направил Президент Александр Лукашенко. На финальный этап приглашены академические вокалисты и исполнители фольклора и этнической музыки - всего четыре десятка участников. Оценит вокальные данные экспертная группа во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным. У каждого участника будет всего одна попытка.



Победители конкурса борются за право ротации песен на Первом национальном канале Белорусского радио. Кроме того, у лауреатов высокие шансы стать обладателями звания стипендиата спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.