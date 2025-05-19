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Первопечатник Беларуси. Исполняется 535 лет со времени рождения Франциска Скорины
Каждый народ имеет право гордиться своим культурным наследием и талантливыми людьми. Среди наиболее ярких и значительных представителей белорусской культуры выделяется личность Франциска Скорины, пишет БЕЛТА.
Он вошел в нашу историю как первопечатник, ученый, просветитель и гуманист. Человек исключительно широкой эрудиции, смысл своей деятельности Франциск Скорина видел в служении народу. Он стремился приобщить своих соотечественников к достоянию общечеловеческой культуры и делал это через книги.
Точные сведения о дате рождения Скорины отсутствуют. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что просветитель родился около 1490 года в Полоцке в семье состоятельного купца Луки. Но имеются и альтернативные версии: до 1490 года, в 1485-1490 годах.
Первоначальное образование Франциск получил в доме родителей, там научился читать и писать, затем учился в школе при католическом костеле. В 1504 году он поступил в Краковский университет, а уже в 1506 году получил свою первую ученую степень - бакалавра философии. Чтобы продолжить обучение на самых престижных факультетах европейских университетов, которыми считались медицинский и теологический, Скорине необходимо было получить степень магистра. Точно неизвестно, получил ли он ее в Краковском университете или в каком-то другом, но в 1512 году он приехал в Италию в знаменитый Падуанский университет, уже имея эту степень.
Бедный, но способный юноша был допущен к экзаменам. В течение двух дней он защищал свои научные диссертации в диспутах с выдающимися учеными. 9 ноября 1512 года в епископском дворце в присутствии известных ученых Падуанского университета и сановников католической церкви Скорине было присвоено звание доктора медицинских наук. Это стало значимым событием в его жизни и культурной истории Беларуси: сын купца из Полоцка подтвердил, что способности и призвание ценнее аристократического происхождения.
В актовых записях Падуанского университета 1512 года указано: "Сын покойного господина Луки Скорины из Полоцка проявил себя столь похвально и превосходно во время строгого испытания, что получил единодушное одобрение всех присутствующих ученых". До сих пор в одном из залов этого учебного заведения, где находятся портреты знаменитых мужей европейской науки, которые вышли из его стен, висит портрет выдающегося белоруса работы итальянского мастера.
Издательскую деятельность Франциск Скорина начал в Праге. В августе 1517 года была издана первая книга - "Псалтырь", в предисловии к ней сообщается: "Я, Франциск Скорина, сын славного Полоцка, в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути русскими словами, а словенским языком".
За неполные три года в Пражской типографии Скорина напечатал 23 иллюстрированные (украшены множеством ксилографических гравюр, инициалов и заставок) книги Библии в переводе на старобелорусский язык. Они снабжены предисловиями и комментариями, отражающими конфессиональные, философские и просветительские воззрения первопечатника. При издании Библии он руководил работой, корректировал набор, доставал в Германии дефицитную бумагу с водяными знаками.
В 1520-1521 годах Скорина покинул Прагу и переехал в Вильно. Здесь он основал типографию в доме старшего виленского бурмистра Якуба Бабича. В ней была напечатана "Малая подорожная книжица". В 1525 году свет увидела книга "Апостол". В многочисленных предисловиях к ней, а всего просветитель написал 22 предисловия и 17 послесловий к "Апостолу", излагается содержание глав и отдельных посланий, поясняются "непонятные" фразы. Всему тексту предшествует общее предисловие Скорины "Деяния святых апостолов. Предисловие".
Предполагается, что в конце 1520-х - начале 1530-х годов первопечатник посетил Москву, куда привез свои книги, изданные "русским" шрифтом. Где-то после 1525 года первопечатник женился на Маргарите, вдове виленского купца и члена виленской рады Юрия Адверника, тем самым поправив свое материальное положение, и вместе с женой принял участие в торговых делах своего брата Ивана.
1529 год выдался очень трудным для Скорины. Умер его брат Иван. В том же году скоропостижно скончалась Маргарита. На руках у Франциска остался малолетний сын. Родственники покойной жены подали в суд на первопечатника, требуя раздела имущества. В середине 1530-х годов Скорина переехал в Прагу, где, скорее всего, работал врачом.
Точная дата смерти Скорины и место захоронения неизвестны. Предположительно, умер выдающийся просветитель около 1551 года или в январе 1552 года.
В Беларуси чтут память великого первопечатника. Многие улицы в нашей республике, а также Гомельский государственный университет, гимназия №1 в Полоцке, гимназия №1 в Минске носят его имя, установлены памятники.
Законом Республики Беларусь "О государственных наградах Республики Беларусь" в 2004 году были учреждены орден и медаль Франциска Скорины.
Орден Франциска Скорины вручается за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительской деятельности, а также в пропаганде культурного наследия белорусского народа; за особые заслуги и достижения в гуманитарной, благотворительной деятельности, деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, за милосердие и другие благородные поступки.
Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.
Основание Скориной белорусского книгопечатания стало вершиной его духовной деятельности, наиболее ярким и выразительным прологом белорусского Возрождения. В печатной книге он видел неисчерпаемые возможности духовного просвещения народа, воспитания высоких христианских моральных и гражданских качеств, активного взаимодействия с европейской культурой. Деятельность Франциска Скорины оказала огромное влияние на развитие книгопечатания и письменности не только в Беларуси, но и в других восточнославянских странах. Его книги способствовали обогащению белорусского литературного языка, а сам просветитель стал одним из символов Беларуси.