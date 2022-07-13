Первые эмоции за кулисами участников детского музыкального конкурса на "Славянском базаре"

Флаг "Славянского базара" еще не поднят, но Витебск уже определяет лучшие детские тембры. В эти минуты в концертном зале детский музыкальный конкурс "Витебск-2022". За прямой трансляцией вокального состязания можно следить сейчас на телеканале "Беларусь 3". Съемочная группа Агентства теленовостей уже собрала первые эмоции молодых артистов и волнения за кулисами. Лидия Заблоцкая - на прямой связи со студией.

Добрый день, Минск! И, правда, в этом году почетную миссию - запеть фестивалю - снова вернули детям. И это неспроста. Международный детский конкурс проходит в юбилейный, 20-й, раз. Потому за его страстями пристальное внимание не только журналистов.

Нашей съемочной группе удалось побывать за кулисами еще до начала. Конкурс распоется на 15 сильных голосов. Таланты сегодня показывают свои родные мотивы, песню на родном языке. И если ожидаемо в списке конкурсантов - Россия, Казахстан, Узбекистан, то особенно отрадно понимать - политическая турбулентность не стала преградой для прибытия ребят из Эстонии, Чехии, Канады, Италии. Причем каждый исполнитель действительно прошел отбор, чтобы попасть в топ-15 сильнейших.

Юлия Гаврилова, представительница России на XX Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2022": Конечно же, волнение присутствует. Как говорит мой педагог, перед сценой волнуются абсолютно все, но когда я выхожу, волнение исчезает. Я уже участвовала в телевизионных проектах детское "Евровидение". Я стала финалисткой, финалисткой "Синей птицы" и "Битвы талантов". Я хочу, чтобы я круто выступила, понравилась себе и жюри.

Ная Катрина Нассар, представительница Канады на XX Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2022": Стресс никому никогда не помогает. Здорово, что выгляжу уверенно, хотя внутри волнение присутствует. Более десяти месяцев готовилась к этому конкурсу. И крайне благодарна, что прошла отбор и приехала в Витебск. Несмотря на языковой барьер, мне хватило дня, чтобы понять, что здесь доброжелательные и открытые люди. У вас красивая страна. Я бы осталась здесь дольше.





12-летний белорус Елисей Касич задал планку первым - так решила жеребьевка накануне.

Парень родом из Витебска, "Славянский базар" для него знаком до деталей, выступал здесь раньше как гость. Но, чтобы стать представителем Беларуси, даже переехал в Минск для продуктивных занятий вокалом! Суперфиналист шоу "Голос. Дети" серьезно нацелен на Гран-при. И нам удалось поймать его первые эмоции уже после выступления.





Я сейчас абсолютно доволен собой, но я знаю, что можно еще лучше. Расслабляться я совсем не намерен, т. к. мне нужен результат. Я приложу максимум усилий. Любой конкурсант, если его спросить, он хочет Гран-при. Я не исключение. В этом и есть интерес конкурса.



Сегодня артисты поют на родных языках. Но, в отличие от конкурса взрослых исполнителей, первые баллы мы не увидим. Все останется тайной между жюри.

Его председатель - народный артист Беларуси и основатель знаменитых "Верасов" Василий Раинчик - оценивает на том же месте - ровно, как и 20 лет назад.

