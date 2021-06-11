Первые гастроли новой труппы Купаловского театра - в маршруте Новополоцк и Молодечно

Первые гастроли новой труппы Купаловского театра. Старейший спектакль в репертуаре - легендарная "Павлинка" - едет в Новополоцк и Молодечно. Восстановленная премьера состоялась в марте этого года, ею по традиции открыли новый сезон -101-й. Постановку воссоздали и омолодили всего за полтора месяца, когда в труппу пришло молодое поколение артистов, ведь после августовских событий 2020 года из актерского состава остались лишь старейшины. Они и возродили театральный код нации. Дебютный выход "Павлинки" состоялся в военном 1944-м, когда труппа театра была в эвакуации в Томске. И по сей день спектакль собирает аншлаги.



Постановка Купаловского в программе ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021".Сегодня состоится показ на сцене Центра культуры Новополоцка, а завтра - в Молодечно. Следующий гастрольный показ будет уже в Витебске - на "Славянском базаре".



