Первые интриги "Славянского базара в Витебске": кто стал фаворитом на детском конкурсе и как прошел первый фестивальный дождь

Ровно через 24 часа сцена Летнего амфитеатра в Витебске будет пылать от звезд и света. XXXI международный фестиваль собрал максимум искусства - от элитарных концертов в филармонии до громких гуляний на старинных улицах. Уже сегодня стали разрешаться и первые интриги. В фаворитах ли Беларусь на детском конкурсе в рамках "Славянского базара"? Был ли традиционный первый фестивальный дождь? Подробности у Лидии Заблоцкой.

Бит фестиваля уже пульсирует по артериям Витебска. Не стоит думать, что "Славянский базар" ограничен периметром Летнего амфитеатра. В каждый квадратный метр города буквально вливают искусство. Вот, пример.

Прямым рейсом из Петербурга в гости к Шагалу приехали Рембрандт, Ван Гог и Брейгель. В пространстве художественного музея сегодня презентовали графику именитых гуру кисти. Три десятка гравюр - подлинники XVII и XIX веков. О жизни простого человека или цитаты Библии - производили специально по заказу императорского Эрмитажа.

Накал интриг сегодня в концертном зале "Витебск". "Базар" распелся с помощью 15-ти сильнейших детских тембров.

Если год назад международный детский конкурс проходил под финальные фанфары "Славянского базара", то в нынешний у него почетная миссия - открывать афишу. Неспроста вокальное состязание проходит в юбилейный, 20-й раз. В списке участников, кроме завсегдатаев - России, Казахстана, Узбекистана, и те, кому не помешала долететь политическая турбулентность. Эстония, Италия, Чехия и Канада - у каждого конкурсанта подготовка в год.

Стресс никому никогда не помогает. Здорово, что выгляжу уверенно, хотя внутри волнение присутствует. Более десяти месяцев готовилась к этому конкурсу. И крайне благодарна, что прошла отбор и приехала в Витебск. Несмотря на языковой барьер, мне хватило дня, чтобы понять, что здесь доброжелательные и открытые люди. У вас красивая страна. Я бы осталась здесь дольше. Ная Катрина Нассар, представительница Канады на XX Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2022"

Первым же задал планку сегодня белорус. Взял высокую ноту, до которых другим - попробуй, дотянись!

12-летний Елисей Касич устроил тембральный "пожар" и забрал свои 70 баллов из 70 возможных. Вероятно, согрели родные стены. Парень родом из Витебска. "Славянский базар" для него знаком до деталей, выступал здесь раньше как гость. Но чтобы стать представителем Беларуси, даже переехал в Минск для продуктивных занятий вокалом. Суперфиналист шоу "Голос. Дети" серьезно нацелен на Гран-при. А шансы, как увидели сегодня, высоки.





Я сейчас абсолютно доволен собой, но я знаю, что можно еще лучше сделать. Расслабляться я совсем не намерен, т. к. мне нужен результат. Я приложу максимум усилий. Любой конкурсант, если его спросить, он хочет Гран-при, я не исключение. В этом и есть интерес конкурса. Елисей Касич, представитель Беларуси на ХХ Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2022"

В этом году было сложнее обычного, как мне кажется, потому что изменились правила конкурса, и мы узнавали оценки жюри прямо на месте. И в этом году я решила пойти в зал послушать. Я считаю, что Елисей на все 100 % выполнил поставленные педагогические задачи, поэтому я им очень горжусь, но мы не расслабляемся, потому что впереди 2-й этап. Татьяна Трухан, вокальный педагог Елисея Касича

В фаворитах вместе с Беларусью ожидаемо Казахстан. Последняя пятилетка для представителей этой страны на "Базаре" с крупными уловами. Алинур Хамзин тоже настроен сражаться за главный приз!

Я очень круто спел и получил максимальный балл, но можно чуть-чуть лучше спеть, потому что идеально никогда не бывает. Алинур Хамзин, представитель Казахстана на ХХ Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2022"

Однако все цифры сегодня не итоговые, а промежуточные. Завтра юные артисты покажут свои вокальные умения через любимые треки. Интрига накаляется.

Одна из главных интриг дня открытия уже раскрыта в социальных сетях. В "Инстраграме" фестиваля искусств. Но пока эта интрига физически закрыта пленкой. Именно завтра здесь соберутся "Сябры", василек в металле, Анатолий Иванович Ярмоленко. Именно его песни ведут через искусство к миру и пониманию. Его звезда станет 4-й белорусской на Аллее звезд. Так, Анатолий Иванович дополнит компанию Лученку, Мулявину и Финбергу.

Поднятый флаг в васильковое небо - признак того, что наступило время раскрывать фестивальные карты.

Силами вокальных открытий прошлого года - Константина Мазуркевича и Рухии - официальный символ "Славянского базара" дал старт всем мероприятиям форума. Сошла с паузы и традиция летних фестивальных ливней. Ровно как по щелчку и на счастье всю площадь у Летнего амфитеатра залило приветственным дождем.

Первый фестивальный дождь, а все, что начинается в дождь, проходит замечательно. Это примета народная. Мы верим. Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси