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Первые предкастинги шоу Х-Factor стартовали в Гродно
Команда X-Factor отправилась в тур по Беларуси. И первые предкастинги стартовали в Гродно. Впрочем, они пройдут во всех областных городах, а также в нескольких районных центрах. В марте прослушивания запланированы в Могилеве и Гомеле. В апреле - в Витебске, Бресте, Барановичах, Лиде, Мозыре, а также Бобруйске. А финальный предкастинг состоится, конечно же, в Минске - в мае.
Претендентов оценивают в четырех категориях: девушки и парни от 16 до 24 лет, участники старше 25 лет и вокальные коллективы.
Но если у вас по какой-либо причине не получается лично прийти на прослушивание, с командой проекта можно связаться через Viber. Просто снимите себя и пришлите ролик в Viber наномер+375291059102.
Обратить внимание продюсеров можно и в социальных сетях - Instagram, Facebook, ВКонтакте" и "Одноклассниках". Необходимо просто опубликовать видео своего вокального выступления с хештегами #XfactorBelarus и #Xfactor_кастинг_Беларусь, и с вами свяжутся.
А сегодня первых претендентов уже отслушало жюри. О том, как тот самый X-Factor искали в Гродно, расскажет Инна Пилевич.
Путь к статусу звезды эстрады начинается вот так - с очереди на предкастинг проекта X-Factor. Затем на стойке регистрации нужно заполнить анкету и получить свой порядковый номер, дождаться выхода на сцену и самое главное - не растеряться перед жюри.
В судьях - профессиональные артисты и телепродюсеры. У них уже собрано досье на каждого участника: указаны возраст, образование, достижения. Каверзных вопросов и дополнительных заданий не избежать.
X-Factor - это человеческие истории. Согласитесь, что не каждый человек, который умеет петь, способен стать большим артистом. Для этого нужно иметь определенное свойство характера кроме умения петь. Вот таких людей мы и ищем - которые способны стать звездами.
За первый день предкастинга жюри отслушало около 100 участников
X-Factor дебютировал в Гродно. И хотя в маршруте команды проекта еще 9 городов, сегодня сюда приехали артисты из разных уголков страны и из-за рубежа. Очередь в местном Доме культуры занимали еще до официального старта прослушивания.
На наличие икс-фактора себя проверяли как профессиональные вокалисты, так и те, кто до этого пел лишь в душе и душе. Для каждого из них - это надежда круто изменить свою жизнь, быть услышанным и найти свою аудиторию.
Все выступления зафиксированы на видео. Это позволит продюсерской команде отобрать тех, кто продолжит участие в проекте и попадет на встречу к наставникам вокального шоу.
Прослушивание X-Factor - завтра в гродненском ДК
В первый день турне команда оценила порядка сотни кандидатов. Завтра в планах отслушать еще больше вокалистов. Регистрация традиционно начнется в 10:00, сам предкастинг - в полдень в Гродненском доме культуры. Всего же заявить о себе на всю страну уже вызвались более 2000 участников. Столько электронных заявок поступило в адрес Белтелерадиокомпании. Кто же из них станет новой звездой - будем следить с сентября в эфире телеканала
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