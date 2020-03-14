Первые предкастинги шоу Х-Factor стартовали в Гродно

Команда X-Factor отправилась в тур по Беларуси. И первые предкастинги стартовали в Гродно. Впрочем, они пройдут во всех областных городах, а также в нескольких районных центрах. В марте прослушивания запланированы в Могилеве и Гомеле. В апреле - в Витебске, Бресте, Барановичах, Лиде, Мозыре, а также Бобруйске. А финальный предкастинг состоится, конечно же, в Минске - в мае.



Претендентов оценивают в четырех категориях: девушки и парни от 16 до 24 лет, участники старше 25 лет и вокальные коллективы.



Но если у вас по какой-либо причине не получается лично прийти на прослушивание, с командой проекта можно связаться через Viber. Просто снимите себя и пришлите ролик в Viber наномер+375291059102.



Обратить внимание продюсеров можно и в социальных сетях - Instagram, Facebook, ВКонтакте" и "Одноклассниках". Необходимо просто опубликовать видео своего вокального выступления с хештегами #XfactorBelarus и #Xfactor_кастинг_Беларусь, и с вами свяжутся.



А сегодня первых претендентов уже отслушало жюри. О том, как тот самый X-Factor искали в Гродно, расскажет Инна Пилевич.



Путь к статусу звезды эстрады начинается вот так - с очереди на предкастинг проекта X-Factor. Затем на стойке регистрации нужно заполнить анкету и получить свой порядковый номер, дождаться выхода на сцену и самое главное - не растеряться перед жюри.



В судьях - профессиональные артисты и телепродюсеры. У них уже собрано досье на каждого участника: указаны возраст, образование, достижения. Каверзных вопросов и дополнительных заданий не избежать.



X-Factor - это человеческие истории. Согласитесь, что не каждый человек, который умеет петь, способен стать большим артистом. Для этого нужно иметь определенное свойство характера кроме умения петь. Вот таких людей мы и ищем - которые способны стать звездами.



