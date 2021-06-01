Первый белорусский мультфильм-мюзикл презентуют сегодня в Доме кино

В Доме кино сегодня презентуют первый в Беларуси анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба". Это полнометражный мультфильм от "Беларусьфильма". Его на протяжении пяти лет режиссировала Елена Турова. В основе сюжета лежит битва монстров и мечтателей за спасение планеты и звезд. Главные роли озвучили белорусские телеведущие и актеры. Музыкальное наполнение от композитора Леонида Ширина.