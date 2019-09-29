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Первый концерт сезона Государственного академического симфонического оркестра Беларуси покажут на "Беларусь 3"

От Моцарта до Шостаковича. Первый концерт сезона Государственного академического симфонического оркестра Беларуси покажут на "Беларусь 3". Произведения, вошедшие в концерт, объединены космической тематикой. Услышим симфонию "Юпитер", а также сочинение "Капитан планет". За дирижерским пультом художественный руководитель оркестра маэстро Александр Анисимов. Концерт писали в режиме живого звука. За каждой группой инструментов (струнными, духовыми) закреплен отдельный микрофон. На площадке работала передвижная телевизионная станция.

В эфире "Беларусь 3" большой концерт Государственного академического симфонического оркестра покажут уже сегодня в 23:05.

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