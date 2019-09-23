Первый мифологический фестиваль в Березинском заповеднике

Где оживают мифы? И на этот вопрос есть вполне конкретный ответ - с точным адресом и временем, когда открывается портал в мир легенд и древних преданий. Несколько лет в Березинском заповеднике существует центр мифологического туризма, где можно не только узнать о том, в какие чудеса верили наши предки, но и увидеть воочию русалок и домовых. А чтобы задобрить духов, узнать заговоры от нечистой силы и подружиться с болотником, было не лишним побывать на фестивале мифологии "Путь дракона". Селфи с кикиморой и Зюзей Поозерским привезла наш корреспондент Ольга Масловская.

В сердце Березинского заповедника живут не только краснокнижные животные

Непроходимое болото, где не ступала нога человека. Здесь, в сердце Березинского заповедника, живут не только краснокнижные животные. Герои из легенд и преданий, существующие в единственном экземпляре. Например, болотник обыкновенный. Забавный дедуля, но в плохом настроении в болото заманит - живым не выберешься.

Злыдень, домовой, черт - нечистая сила празднует. В заповеднике первый мифологический фестиваль "Путь дракона". А вот и он сам – властелин рек и озер белорусских. Кандидат социологических наук Геннадий Коршунов драконов изучает пятнадцать лет, защитил диссертацию по теме социальной мифологии, а первым селфи с чудовищем обзавелся только сегодня.





Народные мифы наполнены глубоким смыслом