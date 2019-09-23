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Первый мифологический фестиваль в Березинском заповеднике
Где оживают мифы? И на этот вопрос есть вполне конкретный ответ - с точным адресом и временем, когда открывается портал в мир легенд и древних преданий. Несколько лет в Березинском заповеднике существует центр мифологического туризма, где можно не только узнать о том, в какие чудеса верили наши предки, но и увидеть воочию русалок и домовых. А чтобы задобрить духов, узнать заговоры от нечистой силы и подружиться с болотником, было не лишним побывать на фестивале мифологии "Путь дракона". Селфи с кикиморой и Зюзей Поозерским привезла наш корреспондент Ольга Масловская.
В сердце Березинского заповедника живут не только краснокнижные животные
Непроходимое болото, где не ступала нога человека. Здесь, в сердце Березинского заповедника, живут не только краснокнижные животные. Герои из легенд и преданий, существующие в единственном экземпляре. Например, болотник обыкновенный. Забавный дедуля, но в плохом настроении в болото заманит - живым не выберешься.
Злыдень, домовой, черт - нечистая сила празднует. В заповеднике первый мифологический фестиваль "Путь дракона". А вот и он сам – властелин рек и озер белорусских. Кандидат социологических наук Геннадий Коршунов драконов изучает пятнадцать лет, защитил диссертацию по теме социальной мифологии, а первым селфи с чудовищем обзавелся только сегодня.
Народные мифы наполнены глубоким смыслом
Их надо уметь читать. Новичков в заповеднике отправляют за энциклопедией. Сакральный смысл преданий объясняют в Музее мифов.
Самые интересные приключения и встречи организаторы припасли до темноты. Единственная в Беларуси тропа мифов - на каждом шагу кто-то ухает, смеется и шепчет. Продолжительность маршрута - два с половиной километра. Ощущаешь себя словно в фильме ужасов.
Того, кто решился ступить на тропу, ждут незабываемые впечатления: заповедный лес, тьма и мифические существа, которые выхватывает из ночи луч фонарика.
Полевик, пущевик, богатырь - всего 13 инсталляций - результат работы цеха белорусских художников и дизайнеров. Такими они увидели героев народных преданий. Арт-объекты не только пугают ночных визитеров, но и призывают бережно относиться к природе, ведь сделаны из вторсырья. Следующий урок причудливости через год. Ожидается, что дорогой белорусского дракона пройдут также зарубежные мифологи.
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