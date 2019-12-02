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Первый отборочный тур на "Славянский базар - 2020" проходит в Минске

Буквально час назад дали старт отборочным турам на Международный конкурс исполнителей "Славянский базар". Региональный вокальный марафон начался с Минска. Первыми за право выйти в следующий этап борются дети. Были поданы 24 заявки.

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