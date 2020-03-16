Первый предкастинг проекта X-Factor завершился в Гродно

За два дня в городском Доме культуры жюри оценило 190 кандидатов. Все выступления записаны на видео. Кто же попадет на встречу к наставникам - продюсеры проекта определят по итогам всех прослушиваний, которые состоятся еще в девяти городах нашей страны. Следующий кастинг намечен на 21 и 22 марта в Могилеве в малом зале Дворца культуры области.



Зарегистрироваться на предкастинг проекта X-Factor можно на сайте tvr.by. Сейчас в адрес Белтелерадиокомпании поступило более двух тысяч заявок из разных уголков нашей страны и из-за рубежа.



На телеканале "Беларусь 1"вокальное талант-шоу выйдет в эфир в сентябре.

