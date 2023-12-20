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Первый том книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" презентовали в Минске

Cотрудничество Беларуси и Китая стало образцом международных отношений нового типа. Такое мнение выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн на презентации первого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на белорусском языке.

С момента публикации и распространения издание получило широкий общественный резонанс, а также большое внимание и высокую оценку международного сообщества.

В книге отражены мысли и переживания Председателя КНР. Работа адресована политическим деятелям, экспертам, ученым в области китаеведения, а также широкой общественности с целью лучшего понимания особенностей развития Китая в новую эпоху.

Идея отражается на том, что китайская компартия придерживается подхода дышать с народом, дышать одним дыханием и делить одну судьбу, жить одними думами. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз продемонстрировало высокий уровень белорусско-китайских отношений.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси

Презентация книги на белорусском языке будет способствовать дальнейшему углублению понимания белорусским обществом Китая и стратегий государственного управления Генерального секретаря, а также созданию дружественного моста сотрудничества между Китаем и нашей страной.

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