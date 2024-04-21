Песне "Беловежская пуща" исполнится 50 лет!

"Заповедный напев" "Беловежской пущи" скоро замолкнет? Катастрофа в первобытной европейской тайге. Поляки вонзили в "легкие Европы" 50 тысяч стальных конструкций.

В марте Беловежскую пущу посещала миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить польскую войну с природой. Зубры истекают кровью, олени, нет, уже не "пьют родниковую правду", а мечутся в агонии. Реликтовый лес - в деградации. Деревья высыхают. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО предпримет меры только в июле.



Тогда же исполнится и полвека "заповедному напеву". Его исполнили "Песняры". "Серой птицей лесной" мулявинский ВИА облетел буквально каждую советскую сцену с хитом тандема Пахмутова-Добронравов. Даже Соединенные Штаты плакали "родниковой правдой".



Наша коллега Лидия Заблоцкая зашла в самую глушь "Беловежской пущи" и услышала голоса "предков из недалеких веков". Нерастиражированные записи шлягера - вашему вниманию.



"Беловежская пуща" четыре года искала своего исполнителя. Вот вам сразу, казалось бы, "непопулярное признание" самой Пахмутовой из фондов Белтелерадиокомпании. Премьера была не за "Песнярами".



Вот вы ее знаете в исполнении "Песняров". Да? Это то, что Владимир Мулявин. Он сделал свою версию. Песня на четыре четверти. Со своим вступлением. Это вступление написал Мулявин. Это не мое. А моя версия - в исполнении детского хора и оркестра.



Но эта симфоническая версия даже, казалось бы, в таком трогательном детском исполнении так и осталась на пленке.



Как и академизм примы Большого театра, народной артистки СССР Бэлы Руденко.



Пахмутова впервые не угадала с выбором исполнителя. Неужели для белорусской темы среди белорусов не нашлось? Забежим на четыре года назад. В 1973-й. Она слышала "песняра".



Пахмутова была председателем жюри Всесоюзного конкурса советской песни, который проходил в Минске. И "Песняры" стали победителями этого конкурса. Ольга Костюкович, заведующая музеем В. Г. Мулявина в Белгосфилармонии



Она в нем увидела вот этот потенциал колоссальнейший как композитора, как музыканта. И она была покровителем его и благодаря ей это союз композиторов. Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина



В качестве "гонорара" от судейства - экскурсия в Хатынь, Брест и, обязательно, в Беловежскую пущу.



В конце лета 1974-го года Пахмутова и Добронравов приезжают в Пущу по приглашению главы ЦК компартии БССР Машерова. Творческий отпуск. Директор заповедника Кочановский встречал супругов как родственников. В распоряжение - лучший ученый-миколог, который упоительно рассказывал о 800-летних дубах древнего леса, показывал секретные озера.



Но у менеджмента Беловежья - образца 70х - был свой шкурный интерес. Хорошо отдохнули? Не выведем из лесу, пока не будет хорошего гимна пущи. Дипломатично выступил Добронравов. Через два дня тот осознал "вековую печаль" пущи и выдал стихи.

Но "любви" с "чудотворным напевом" от мужа у Александры Николаевны не случилось поначалу. Только через полгода вчиталась в строки и написала музыку. А спустя 2 года, в 76-м, ее расслушал пианист "Песняров" Анатолий Гилевич.



На Каховской в общаге мы жили с ним 5 лет. Я наблюдал его занятия. Скромный человек. И была в нем неуверенность, что он хорошо сделал и отказывался от предложений. А Володя систематически и тяжело было Володе одному работать. Он его впервые принудил. Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР, музыкант первого состава ВИА "Песняры"



Он как аранжировщик, он принес вот этот импровизационный стиль, фортепианный. Русский Оскар Питерсон его называли, когда он поехал в Америку. Ольга Брилон, музыковед, биограф ВИА "Песняры"



Не будь Мулявин гением, "пуща" так бы и осталась без узнаваемого с двух нот гимна. Он убрал один куплет - о вымирании зубров. И вместо - создал знаменитый проигрыш.



Еще задолго до этой песни, когда мы начали ездить по Союзу, мы в Кишиневе. С музыкальным мастером познакомился. Известнейший солидный мужик такой. Дает мне какой-то кусок глины. А что это такое? Окарина называется. Вот лежит. Заказчик не взял. Изготовлена была в Австрии. Это европейский фольклорный инструмент. Привез, показал Володе, подудел. Интересно, это было за год до "Беловежской пущи". Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР, музыкант первого состава ВИА "Песняры"



Заметьте, у Мулявина что ни солист, то со своей "заглавной" песней. Стали решать, кто подарит свой характер и образ "Беловежской пуще". Борткевич, Кашепаров - ожидаемо. Но Мулявин посчитал неподходящими их лирические тембры, да и технически: ту самую высокую ноту не доставали.



Для меня "Беловежская пуща" связана в первую очередь с первым ее исполнителем Юрием Денисовым. Мы дружили. Юре там было 20 с копейками. Мы делились какими-то впечатлениями. Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина



Это единственная концертная запись, сохранившаяся у Юрия Денисова. Киевлянина порекомендовали "Песнярам".

Даже успели записать его интерпретацию "Пущи".



Увы, виртуоз с драматическим тембром проработал в коллективе около года. Всему виной - невыездной статус. Отец - военпред на киевском авиазаводе "Антонов", мать - первый секретарь райкома.



Это период, когда они очень много гастролируют и выезжают , в том числе и в капиталистические страны. Накануне поездка в Соединенные Штаты Америки, 1976 год. И его просто не включают в эти списки. Ольга Костюкович, заведующая музеем В. Г. Мулявина в Белгосфилармонии



Чуть позже "Беловежская пуща", наконец, запоет красивым, но, как покажет история уже в 90-х, предательским (не только для страны, но и Мулявина) тембром. Уже на тот момент шлягер долгое время не исполняли, и не потому, что под распадом Советского Союза подписались в беловежских Вискулях. Петь было просто некому.



Пока не пришел Валерий Скорожонок, за разговором с ним пробрались в его личное "Беловежье". Скрытое лесами Замошье.



Мне это с детства понятна вековая печаль. В этой деревне родился мой отец. Каждая тропинка - все знакомо настолько, что вот оно здесь находится. Роднее не бывает, как Беловежская пуща, мне эта песня очень дорога. Благодаря этой песне я пришел работать в ансамбль "Песняры". Валерий Скорожонок, экс-солист ВИА "Песняры"



Он и поныне остается последним исполнителем "Пущи", благословил которого лично Мулявин.

