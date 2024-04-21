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Песне "Беловежская пуща" исполнится 50 лет!
"Заповедный напев" "Беловежской пущи" скоро замолкнет? Катастрофа в первобытной европейской тайге. Поляки вонзили в "легкие Европы" 50 тысяч стальных конструкций.
В марте Беловежскую пущу посещала миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить польскую войну с природой. Зубры истекают кровью, олени, нет, уже не "пьют родниковую правду", а мечутся в агонии. Реликтовый лес - в деградации. Деревья высыхают. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО предпримет меры только в июле.
Тогда же исполнится и полвека "заповедному напеву". Его исполнили "Песняры". "Серой птицей лесной" мулявинский ВИА облетел буквально каждую советскую сцену с хитом тандема Пахмутова-Добронравов. Даже Соединенные Штаты плакали "родниковой правдой".
Наша коллега Лидия Заблоцкая зашла в самую глушь "Беловежской пущи" и услышала голоса "предков из недалеких веков". Нерастиражированные записи шлягера - вашему вниманию.
"Беловежская пуща" четыре года искала своего исполнителя. Вот вам сразу, казалось бы, "непопулярное признание" самой Пахмутовой из фондов Белтелерадиокомпании. Премьера была не за "Песнярами".
Вот вы ее знаете в исполнении "Песняров". Да? Это то, что Владимир Мулявин. Он сделал свою версию. Песня на четыре четверти. Со своим вступлением. Это вступление написал Мулявин. Это не мое. А моя версия - в исполнении детского хора и оркестра.
Но эта симфоническая версия даже, казалось бы, в таком трогательном детском исполнении так и осталась на пленке.
Как и академизм примы Большого театра, народной артистки СССР Бэлы Руденко.
Пахмутова впервые не угадала с выбором исполнителя. Неужели для белорусской темы среди белорусов не нашлось? Забежим на четыре года назад. В 1973-й. Она слышала "песняра".
Пахмутова была председателем жюри Всесоюзного конкурса советской песни, который проходил в Минске. И "Песняры" стали победителями этого конкурса.
Она в нем увидела вот этот потенциал колоссальнейший как композитора, как музыканта. И она была покровителем его и благодаря ей это союз композиторов.
В качестве "гонорара" от судейства - экскурсия в Хатынь, Брест и, обязательно, в Беловежскую пущу.
В конце лета 1974-го года Пахмутова и Добронравов приезжают в Пущу по приглашению главы ЦК компартии БССР Машерова. Творческий отпуск. Директор заповедника Кочановский встречал супругов как родственников. В распоряжение - лучший ученый-миколог, который упоительно рассказывал о 800-летних дубах древнего леса, показывал секретные озера.
Но у менеджмента Беловежья - образца 70х - был свой шкурный интерес. Хорошо отдохнули? Не выведем из лесу, пока не будет хорошего гимна пущи. Дипломатично выступил Добронравов. Через два дня тот осознал "вековую печаль" пущи и выдал стихи.
Но "любви" с "чудотворным напевом" от мужа у Александры Николаевны не случилось поначалу. Только через полгода вчиталась в строки и написала музыку. А спустя 2 года, в 76-м, ее расслушал пианист "Песняров" Анатолий Гилевич.
На Каховской в общаге мы жили с ним 5 лет. Я наблюдал его занятия. Скромный человек. И была в нем неуверенность, что он хорошо сделал и отказывался от предложений. А Володя систематически и тяжело было Володе одному работать. Он его впервые принудил.
Он как аранжировщик, он принес вот этот импровизационный стиль, фортепианный. Русский Оскар Питерсон его называли, когда он поехал в Америку.
Не будь Мулявин гением, "пуща" так бы и осталась без узнаваемого с двух нот гимна. Он убрал один куплет - о вымирании зубров. И вместо - создал знаменитый проигрыш.
Еще задолго до этой песни, когда мы начали ездить по Союзу, мы в Кишиневе. С музыкальным мастером познакомился. Известнейший солидный мужик такой. Дает мне какой-то кусок глины. А что это такое? Окарина называется. Вот лежит. Заказчик не взял. Изготовлена была в Австрии. Это европейский фольклорный инструмент. Привез, показал Володе, подудел. Интересно, это было за год до "Беловежской пущи".
Заметьте, у Мулявина что ни солист, то со своей "заглавной" песней. Стали решать, кто подарит свой характер и образ "Беловежской пуще". Борткевич, Кашепаров - ожидаемо. Но Мулявин посчитал неподходящими их лирические тембры, да и технически: ту самую высокую ноту не доставали.
Для меня "Беловежская пуща" связана в первую очередь с первым ее исполнителем Юрием Денисовым. Мы дружили. Юре там было 20 с копейками. Мы делились какими-то впечатлениями.
Это единственная концертная запись, сохранившаяся у Юрия Денисова. Киевлянина порекомендовали "Песнярам".
Даже успели записать его интерпретацию "Пущи".
Увы, виртуоз с драматическим тембром проработал в коллективе около года. Всему виной - невыездной статус. Отец - военпред на киевском авиазаводе "Антонов", мать - первый секретарь райкома.
Это период, когда они очень много гастролируют и выезжают , в том числе и в капиталистические страны. Накануне поездка в Соединенные Штаты Америки, 1976 год. И его просто не включают в эти списки.
Чуть позже "Беловежская пуща", наконец, запоет красивым, но, как покажет история уже в 90-х, предательским (не только для страны, но и Мулявина) тембром. Уже на тот момент шлягер долгое время не исполняли, и не потому, что под распадом Советского Союза подписались в беловежских Вискулях. Петь было просто некому.
Пока не пришел Валерий Скорожонок, за разговором с ним пробрались в его личное "Беловежье". Скрытое лесами Замошье.
Мне это с детства понятна вековая печаль. В этой деревне родился мой отец. Каждая тропинка - все знакомо настолько, что вот оно здесь находится. Роднее не бывает, как Беловежская пуща, мне эта песня очень дорога. Благодаря этой песне я пришел работать в ансамбль "Песняры".
Он и поныне остается последним исполнителем "Пущи", благословил которого лично Мулявин.
Вот так, на трех русских китах - Мулявине, Пахмутовой, Добронравове - стала держаться душа "Беловежской пущи". Они помогли ее сохранить, в отличие от польских властителей, которые прямо сейчас убивают всемирное наследие. Показательный поступок? Более чем.
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