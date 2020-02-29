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Песней "Да вiдна" на белорусском языке дуэт VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020"
Таковы результаты голосования телезрителей и жюри. С песней "Да вiдна" на белорусском языке исполнители отправятся на престижный песенный форум в Нидерланды.
Эмоции победителей и кадры, которые не вошли в трансляцию, собрала Дарья Тарасова.
Трансляцию полного метра национального отбора, а шоу длилось два часа, вели из "Беларусьфильма".За это время артисты успели пошалить с пиротехникой, забраться на полутораметровый подиум и даже разжечь магическое дерево ради успешного перфоманса.
За путевку в Роттердам боролись 12 финалистов
Вокальный батл с бонусом в качестве евровизионного сердца, а с ним и путевки в Роттердам, звучал голосами 8 солисток, двух дуэтов и квартета. Девичник на сцене разбавил и баритон.
В этом году в трек-листе национального отбора звучали не только англо- и белорусскоязычные композиции. Некоторые финалисты пошли дальше и представили песню без слов, но со смыслом.
За кадром трансляции, но в нашем объективе микст-зона. Локация для евровизионных делегаций, в которой совместили приятное с полезным. Журналисты и блогеры задавали свои вопросы финалистам. За настроение и поддержку отвечали фанаты вокалистов. А гримеры создавали для каждого из 12 участников индивидуальный сценический образ.
С фаворитами определились за 10 минут
Всего 10 минут на принятие решения. Впервые в истории отбора кресла судей вместе с белорусскими экспертами заняли зарубежные коллеги. Продюсеры нацотборов из Израиля, Болгарии, Норвегии, основатель крупнейшего евровизионного блога и специалист по вокалу, который уже готовил представителей Беларуси к выступлениям на евровизионной сцене. Максимальные 12 баллов жюри отдало Яну Ярошу, такую же оценку, но уже от зрителей получили Chakras, разделив второе место. Третьей стала КейСи.
Стилизованное евровизионное сердце досталось проекту VAL
Спели последними и возглавили турнирную таблицу. Трек с запоминающимся припевом о том, что происходит до зари, обеспечил электронному проекту Валерии Грибусовой и саунд-продюсеру Владиславу Пашкевичу 20 баллов из 24 возможных. Белорусскоязычную
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Два месяца на подготовку, и песня дуэта зазвучит в международном эфире
Свой евровизионный хит дуэт VAL исполнит в первой части первого полуфинала уже 12 мая.
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