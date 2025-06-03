"Песня Сирин" завоевала бронзовую награду на кинофоруме "Золотой Витязь"

"Песня Сирин" получила бронзовую награду в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина полнометражная и длится 85 минут. Это история о приключениях двух школьников в загадочной вселенной славянских мифов. На больших экранах ленту увидели в октябре 2024 года. Мультфильм-фэнтези стал первым белорусским анимационным фильмом в 3D-формате.