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"Песня Сирин" завоевала бронзовую награду на кинофоруме "Золотой Витязь"

Анимационная лента киностудии "Беларусьфильм" одержала победу на XXXIV Международном кинофоруме "Золотой Витязь".

"Песня Сирин" получила бронзовую награду в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина полнометражная и длится 85 минут. Это история о приключениях двух школьников в загадочной вселенной славянских мифов. На больших экранах ленту увидели в октябре 2024 года. Мультфильм-фэнтези стал первым белорусским анимационным фильмом в 3D-формате.

К слову, "Песня Сирин" и еще одна картина производства киностудии "Беларусьфильм" - "Черный замок" победили на Международном евразийском кинофестивале в Великобритании. "Черный замок" выиграл в номинации "Признание".

Беларусьфильм