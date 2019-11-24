Песня Елизаветы Мисниковой "Пепельный" достойно прозвучала на детском "Евровидении-2019"

Чуть больше часа назад стала известна лучшая песня детского "Евровидения-2019". Международный песенный конкурс вот уже в 17-й раз состоялся. На сцене "Гливице-Арены" выступили представители 19 стран, среди которых и Беларусь.



Нашу республику представила 14-летняя минчанка Елизавета Мисникова. Ее песня "Пепельный" достойно прозвучала в эфире под номером 7. Как прошла евронеделя нашего делегата- в репортаже Инны Пилевич.





После победы в национальном отборе на конкурс 14-летняя Лиза Мисникова стала медиаперсоной

Если сейчас за ее жизнью следят порядка 10 тысяч подписчиков, то до детского "Евровидения" их было в 10 раз меньше. После победы в национальном отборе на конкурс 14-летняя Лиза Мисникова стала медиаперсоной. Тинейджеров интересует каждый шаг нашего делегата на престижном шоу.

Через призму камеры ее телефона дети открывают для себя Силезское воеводство. Именно этот южный регион страна-хозяйка Польша решила распиарить для туристов с помощью конкурса. Евродом организовали в Катовице, а площадку в Гливице.

Йон Ола Санд, супервайзер детского конкурса песни "Евровидение-2019":

"В первую очередь нам была нужна арена, из которой вести трансляцию. Ведь главное - не город, а картинка в эфире. "Гливице-Арена" на сегодня лучшая в Польше, и она была свободна на нужные нам даты".

Детское "Евровидение-2019" решили транслировать из польской новостройки. "Гливице-Арена" впервые приняла зрителей всего год назад. Она способна вместить порядка 17 тысяч фанатов проекта. Специально под конкурс в арене возвели настоящий евровизионный город, где четко спланированы от звукорежиссерской до места отдыха конкурсантов.

Свободное от прогонов время конкурсанты и их команды коротают в "делегейшн-бабл" - или пузыре для делегаций. Здесь предусмотрены гримерки, снек-бар и даже игровая зона. Также можно наблюдать за происходящим на сцене у экрана телевизора.

При подготовке шоу польский вещатель опирался на опыт Беларуси, которая принимала конкурс в прошлом году. В "Гливице-Арене", как и в Минске, построили сразу 2 сцены - большую и малую - и соединили их подиумом.

Аркадиуш Гжанко, технический директор детского конкурса песни "Евровидение-2019":

"На главной сцене у нас работает 18 камер. Также сочную картинку эфиру придадут экран площадью в 600 квадратных метров и более 1000 световых приборов".

На освоение сцены Лизе отвели 2 большие репетиции. На площадке тыл Лизы - балет из 4 танцовщиков. Егор, Максим, Иван и Даниил - вместе они рассказывают историю о птице Феникс на современный лад. Просто поверь в себя, и серый станет серебряным.

Помимо репетиций, в расписании недели - социальная программа

Проще говоря, это мероприятия, направленные на знакомство с культурой страны-хозяйки. Так белорусская делегация

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Конкуренция и борьба за "Хрустальный микрофон" - на втором плане в евроклубе. На вечеринках устоять от участия в танцевальном бале не могут даже наставники конкурсантов.

На евровечеринках и на евровизионных форумах Лизу сватают конкурсанту из Нидерландов Матео. Для попадания на первые полосы конкурсных таблоидов тинейджерам было достаточно тепло пообщаться перед камерами на церемонии открытия шоу. Она, к слову, состоялась в Силезском театре.

О дружбе с конкурентами, знакомстве с Польшей и не только Лиза честно рассказывала журналистам

Артистка впервые в своей биографии приняла участие в пресс-конференции, пусть пока и совместной со всеми 19 участниками.

Горячая пора у журналистов началась еще в субботу. Генеральный прогон зеркален самому шоу. В зале присутствуют зрители. А по итогам выступления жюри выставляют оценки.

"Пепельный" хит в международном эфире под номером 7. Лизу поддерживают не только у экранов телевизоров, но и в зале. На гала-концерт в Гливице приехали болельщики не только из Беларуси, но и Литвы.

Самый интригующий момент шоу подсчет голосов