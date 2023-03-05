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"Песня года Беларуси" возвращается: где и когда состоится шоу с участием популярных артистов
В минском Дворце спорта 8 марта состоится гала-концерт "Песня года Беларуси". Зрителей ждет динамичное шоу с участием популярных артистов нашей эстрады, чьи песни целый год были на слуху у всей страны, сообщаетsb.by.
Среди заявленных артистов - Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, Александра Гайдук, Руслан Алехно, Алена Ланская, Герман, Валерий Шмат, Тео и Ольга Рыжикова, Юлия Быкова и группа "Аура", финалисты шоуX-FactorBelarusНикита Белько и Анастасия Кравченко, финалист проекта "Звездный путь" Стас Макаревич, Вероника Цубикова, Zina Bless и другие. В шоу примут участие и исполнители, завоевавшие популярность у молодежной аудитории благодаря продвижению в интернет-пространстве. Одно из таких новых имен - Дмитрий Сивчик.
Фото: из открытых интернет-источников
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