"Песня года Беларуси" возвращается: где и когда состоится шоу с участием популярных артистов

В минском Дворце спорта 8 марта состоится гала-концерт "Песня года Беларуси". Зрителей ждет динамичное шоу с участием популярных артистов нашей эстрады, чьи песни целый год были на слуху у всей страны, сообщает sb.by.

Среди заявленных артистов - Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, Александра Гайдук, Руслан Алехно, Алена Ланская, Герман, Валерий Шмат, Тео и Ольга Рыжикова, Юлия Быкова и группа "Аура", финалисты шоуX-FactorBelarusНикита Белько и Анастасия Кравченко, финалист проекта "Звездный путь" Стас Макаревич, Вероника Цубикова, Zina Bless и другие. В шоу примут участие и исполнители, завое­вавшие популярность у молодежной аудитории благодаря продвижению в интернет-пространстве. Одно из таких новых имен - Дмитрий Сивчик.