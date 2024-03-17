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Песня "Ручнiкi" считалась народной, а оказалась авторской - культурное расследование в "Главном эфире"

Сегодня в "Главном эфире" проведем культурное расследование и разберем по нитям "Ручнiкi". Песня долгое время считалась народной! Оказалась авторской. А мулявинская версия - всего лишь перепевка популярной в 60-х мелодии.

Эта песня рядом с "Касіў Ясь" как фирменный знак нашего национального жанра эстрадной песни белорусской. По мелодии авторской, по аранжировке Володиной. А это был период, когда он сам делал аранжировки. Он никого не допускал в эту кухню. По крайней мере, что касается песен. Выбирал, копался в стихах. И здесь то же самое. Ну не говорит Володя - значит, народная.
Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР, музыкант первого состава ВИА "Песняры" (1969-1997 гг.)
Когда Мулявин исполнил эту песню, ей позвонили и сказали: «А ты телевизор не смотрела? Сказали на твои стихи, что это народные!» И вроде на следующей неделе, через неделю все это исправили.
Юрий Соколов, сын поэтессы Веры Вербы

Авторы расследования воскресили стихи забытой поэтессы из Толочинского района. Одна из популярнейших авторов 60-х. Почему Гертруда Соколова шифровалась под псевдонимом? И в чем причины ухода с литературной сцены страны? Время исправить ошибки и восстановить авторскую справедливость. Откуда плывут "Ручнiкi", узнаем в 9 вечера в "Главном эфире".

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