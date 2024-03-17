Песня "Ручнiкi" считалась народной, а оказалась авторской - культурное расследование в "Главном эфире"

Эта песня рядом с "Касіў Ясь" как фирменный знак нашего национального жанра эстрадной песни белорусской. По мелодии авторской, по аранжировке Володиной. А это был период, когда он сам делал аранжировки. Он никого не допускал в эту кухню. По крайней мере, что касается песен. Выбирал, копался в стихах. И здесь то же самое. Ну не говорит Володя - значит, народная.

Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР, музыкант первого состава ВИА "Песняры" (1969-1997 гг.)