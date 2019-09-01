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"Песняры" в студии "Главного эфира"

"Песняры" - бренд, который только громче с годами. Мы не удержались от соблазна пригласить коллектив в студию и спросить, чем живут сегодня "Белорусские Песняры"?

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