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27 июля "Песняры" выступят в Александровском сквере Минска
Летние душевные концерты. Белорусский государственный ансамбль "Песняры" сегодня вечером выступит в Александровском сквере. Коллектив с легендарной историей приедет в родной Минск буквально с корабля на бал - музыканты находятся в плотном гастрольном графике.
Турне приурочено к большому юбилею ансамбля. 1 сентября "Песнярам" исполнится 55 лет! В честь красивой даты проехали с концертами ближнее зарубежье. Только на этой неделе "Песняров" принимали в Симферополе и Вологде, в том самом городе, где в доме с резным палисадом живет любимый адресат. Эту композицию исполнили накануне на городской площади.
Летние концерты с участием мастеров искусств Беларуси проходят по субботам с 16:00 до 17:30 в Александровском сквере, который расположен рядом с Национальным академическим театром Янки Купалы. Сразу после представления музыканты продолжат подготовку к юбилейному концерту в сопровождении заслуженного коллектива - Президентского оркестра Республики Беларусь. Он состоится в ноябре.
Фото:официальный сайт ансамбля "Песняры"
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