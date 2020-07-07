Пьесы онлайн, поиски цветущего папоротника и мастер-классы по плетению венков. В Минске стартовала Купальская неделя

Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле"

К слову, посмотреть постановку известной на весь мир пьесы можно онлайн. Сейчас проходит

"Паўлінка на Купалле". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Например, там можно виртуально посетить родные места поэта или же увидеть афиши спектаклей разных лет.

Купальская неделя в столице