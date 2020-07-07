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Пьесы онлайн, поиски цветущего папоротника и мастер-классы по плетению венков. В Минске стартовала Купальская неделя

Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле"

К слову, посмотреть постановку известной на весь мир пьесы можно онлайн. Сейчас проходит

музейно-театральный фестиваль

"Паўлінка на Купалле". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Например, там можно виртуально посетить родные места поэта или же увидеть афиши спектаклей разных лет.

Купальская неделя в столице

Купальской будет вся неделя. Например, цветок папоротника в столице уже искали в Заводском районе. Там прошли мастер-классы по плетению венков и выступление народных коллективов. Кульминацией праздника по традиции стал купальский костер. А уже в выходные эстафету народных гуляний подхватит Ботанический сад.

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