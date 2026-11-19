В Ташкент на финал IV Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение - 2026" съезжаются члены жюри.

Беларусь в судейской коллегии представит певица, наставник шоу "Фактор.BY. Дети" Настя Кравченко, США - продюсер и певец Брэндон Ховард. Компанию им составят телеведущие, продюсеры, финалисты телешоу из Мальты, Кыргызстана, Мадагаскара.

Выставлять оценки эксперты будут 20 ноября прямо во время финала. А днем ранее на площадке Renessans Hall проходит репетиция парада стран. Зрители увидят флаги 18 государств.

Для сравнения: на детском "Евровидении-2026" участников было меньше - пели представители 16 государств. Никто не дебютировал и не вернулся на конкурс. А у "Нашего поколения" география расширилась - присоединились Италия и Мальта.