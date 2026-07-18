Певица Трубецкая: Летний амфитеатр Витебска, наполненный любовью зрителя, снимает все волнения

18 июля вечером в Витебске прозвучат мировые хиты. Именно этой программой начнется концертная часть международного конкурса эстрадных исполнителей на "Славянском базаре". Многие в будущем известные артисты становились лауреатами форума. Среди них певица Анна Трубецкая.

"Знаете, когда я приезжаю в Витебск, каждый раз понимаю, что этот город для меня, где я буквально всегда покрываюсь мурашками от воспоминаний. Потому что в 2022 году, когда я представляла Беларусь на этом конкурсе, я очень волновалась, потому что за мной была вся страна буквально. И все в меня верили, все меня поддерживали. И это, кстати, в том числе помогло мне дойти до победы. А когда я бываю в амфитеатре и вижу, как репетируют новоиспеченные конкурсанты, я буквально всем сердцем за них переживаю, потому что знаю, каково это стоять на этой сцене", - поделилась воспоминаниями певица.

Гостья выездной студии в Витебске Анна Трубецкая

Летний амфитеатр Витебска - это уникальная сцена, уникальная площадка, отметила Анна Трубецкая. Потому что когда ты стоишь на сцене и видишь этот полукруглый зал, наполненный любовью зрителя, волнение снимает рукой. "Я очень волновалась, у меня порвалось платье за минуту до выхода, у меня не работал наушник, из которого я должна была себя слышать. Но все просто стерлось в один момент. Все проблемы, когда распахнулись электрические шторы (такие кулисы), я вышла на сцену амфитеатра и увидела глаза зрителя. Это и правда работает", - рассказала певица.