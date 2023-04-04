Певица МакSим рассказала о своей болезни

Певица МакSим (Марина Абросимова) написала в соцсети, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением. Об этом пишет РИА Новости.



"Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", - написала МакSим на своей странице в Instagram.



МакSим поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их "прекратить публичные разборки и истерики".



Фото:РИА Новости