Певица ЗЕНА представит Беларусь на "Евровидении-2019"

Финал национального отбора прошел накануне в Минске. Имя победителя страна узнала в полночь. Так, профессиональное жюри, которое, по правилам этого года, и выбирало голос страны, отдало предпочтение самой юной конкурсантке Зине Куприянович из Минска. Лучшего вокалиста из 10 претендентов на путевку в Тель-Авив определяли в стенах Белтелерадиокомпании.







Кадры, которые не вошли в трансляцию, и первые эмоции триумфатора - у Дарьи Тарасовой. Она была громкой, эмоциональной и немного эпатажной. Евровизионная кухня национального отбора. В музыкальной схватке сошлась десятка финалистов. Здесь и раскрученные звезды, заручившиеся поддержкой именитых продюсеров, и лауреаты специальной премии Президента "За духовное возрождение", и даже музыканты с зарубежной пропиской.



В режиме реального времени картинку со сцены нацотбора транслировали 11 камер. Площадка фактически заняла все пространство "шестисотки". Для яркой картинки - светодиодные полы, софиты и даже подиумы. Последние, к слову, соорудили для того, чтобы артисты могли взаимодействовать с танцполом. Самая горячая локация финала национального отбора за грин-румом. В специально отведенной зоне, рядом со студией "600 метров", финалисты следили за выступлениями соперников и ждали результатов шоу. Эмоции конкурсантов на общем и крупном планах фиксировали две камеры.



Кстати, впервые в истории национального отбора на одной площадке с вокалистами находилось и жюри

После каждого номера коллегия незамедлительно выставляла свои баллы, которые транслировались на электронном табло.







Не скупились судьи и на комментарии, сразу делились впечатлениями от услышанного. Кстати, представителя Беларуси на "Евровидении-2019" выбирали не только продюсеры и профессионалы индустрии, но и те, кто уже штурмовал престижный музыкальный форум.







Она получила 69 баллов из 70 возможных, став безоговорочным фаворитом жюри. Песне "Like it" Зины Куприянович поставило лайки жюри. Композицию написал авторитетный российский продюсер Виктор Дробыш, который открыл ЗЕНУ на новой "Фабрике звезд". В этом году стилизованное евровизионное сердце досталось самой юной участнице. ЗЕНЕ - 16 лет.





