Певица ЗЕНА представит Беларусь на "Евровидении-2019"

Финал национального отбора прошел накануне в Минске. Имя победителя страна узнала в полночь. Так, профессиональное жюри, которое, по правилам этого года, и выбирало голос страны, отдало предпочтение самой юной конкурсантке Зине Куприянович из Минска. Лучшего вокалиста из 10 претендентов на путевку в Тель-Авив определяли в стенах Белтелерадиокомпании.



Кадры, которые не вошли в трансляцию, и первые эмоции триумфатора - у Дарьи Тарасовой.





В музыкальной схватке сошлась десятка финалистов





Она была громкой, эмоциональной и немного эпатажной. Евровизионная кухня национального отбора. В музыкальной схватке сошлась десятка финалистов. Здесь и раскрученные звезды, заручившиеся поддержкой именитых продюсеров, и лауреаты специальной премии Президента "За духовное возрождение", и даже музыканты с зарубежной пропиской.





В режиме реального времени происходящее на сцене нацотбора транслировали 11 камер. Наблюдать за ходом шоу онлайн зрители могли на пяти информационных платформах. Кстати, впервые конкурсная площадка фактически заняла все пространство "шестисотки". Для яркой картинки здесь установили светодиодные полы, софиты и даже подиумы. Последние, к слову, для того, чтобы артисты могли взаимодействовать с танцполом, буквально быть ближе к зрителю.





Самая горячая локация финала национального отбора - за грин-румом. В специально отведенной зоне, рядом со студией "600 метров", финалисты следили за выступлениями соперников и ждали результатов шоу. Эмоции конкурсантов на общем и крупном планах фиксировали две камеры.





С Инной Пилевич финалисты делились первыми впечатлениями от оценок жюри и фактами из своей творческой биографии





Место ведущей грин-рума, или "зеленой комнаты", в этом году заняла наша коллега - культурный обозреватель Агентства телевизионных новостей Инна Пилевич. С ней финалисты делились первыми впечатлениями от оценок жюри и фактами из своей творческой биографии.