Всемирно известный пианист Борис Березовский сыграет сегодня на фестивале Юрия Башмета. В исполнении заслуженного артиста России - "Образы" Дебюсси, этюды Стравинского и токката Прокофьева. Музыкант стал популярным после дебюта в Лондоне 30 лет назад. Сегодня Березовский солирует в Нью-Йоркском филармоническом оркестре и Симфоническом оркестре Би-би-си. С аншлагами выступает на камерных сценах Франкфурта, Мюнхена, Роттердама и Гааги. Музыкант записал четыре десятка дисков с концертами Бетховена и произведениями Рахманинова. Эти аудиозаписи не раз получали премии от немецких критиков и экспертов музыкальных изданий.