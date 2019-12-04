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Пианист Кирилл Барташевич привез бронзу Дельфийских игр стран СНГ
В новом году список обладателей главной награды спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи расширят. Гранд-премию и звание лауреата получат победители Дельфийских игр стран СНГ. Один из претендентов на высокую награду - наш Кирилл Барташевич.
С юным виртуозом встретилась Лидия Заблоцкая. Здесь на часах 8 вечера. К фортепианным концертам в такое время соседи привыкли: жалоб не поступает. Дома Кирилл музицирует на раритете 1910 года (кстати, подарок бабушки). Родители - главные слушатели и ценители. За девять лет ежедневных занятий сына они смело отличают мелодии Прокофьева и Листа.
Вместо семейных путешествий - поездки на конкурсы
Кроме впечатлений везут в Беларусь и дипломы. Сегодня их два десятка. Особенно гордятся победой на конкурсе Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Так, Кирилл уже трижды получал поощрительную премию спецфонда Президента и дважды становился его стипендиатом. Занятие на фортепиано приравнивает к профессии, параллельно изучая английский язык. Для общения с коллегами по клавишам - за границей. С виртуозом мы встретилисьутром субботы. Вернувшись с бронзой Дельфийских игр, где было непросто. За один день - семь баттлов с пианистами стран СНГ. Он все равно отшлифовывает технику в гимназии-колледже. Впереди у Кирилла - гастроли во Франции. Пианист даст концерт, сыграет в белорусском посольстве.
Пока вы смотрите этот сюжет, Кирилл покоряет сцену Академии музыки. Здесь часто собирают юных исполнителей, очень титулованных, для того чтобы они опробовали сцену, возможно, своей будущей альма-матер. И в эти минуты 15 музыкантов и 4 коллектива. Большинство - лауреаты и стипендиаты спецфонда Президента Беларуси дают концерт. И чем больше концертов и фестивалей будет у них в резюме, тем выше шанс попасть в базу данных одаренной молодежи. Это не только участие в республиканских конкурсах, но и приглашение на ведущие международные форумы.
В положение спецфонда о поощрении внесут изменения
После нового года все пятеро
будут претендовать на звание лауреата спецфонда и получение Гранд-премии. Кстати, положение о поощрениях ждет нововведений. Ожидается, что в будущем пункты документа расширят и сделают более упорядоченными.
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