Пинск официально стал культурной столицей Беларуси - 2019

Во время церемонии передачи эстафеты от Новополоцка полесский город получил немало подарков. Передан символический ключ, на котором изображены все 10 городов-участников акции за время ее существования. Пинск выбран центром культурных мероприятий этого года неслучайно. Столица Полесья богата историко-архитектурным наследием, здесь существуют единственная в Беларуси лютневая школа и около 50 художественных коллективов.