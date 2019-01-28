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Пинск официально стал культурной столицей Беларуси - 2019

Во время церемонии передачи эстафеты от Новополоцка полесский город получил немало подарков. Передан символический ключ, на котором изображены все 10 городов-участников акции за время ее существования. Пинск выбран центром культурных мероприятий этого года неслучайно. Столица Полесья богата историко-архитектурным наследием, здесь существуют единственная в Беларуси лютневая школа и около 50 художественных коллективов.


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Запланировано свыше 400 культурных инициатив - конкурсы, фестивали, выставки. Одна из первых уже состоялась - это традиционное гашение марки "Пинск - культурная столица". К этой дате были выпущены также лимитированным тиражом в 20 тысяч конверты с изображением города.

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