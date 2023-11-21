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Писатель Борис Крепак - летописец изобразительного искусства Беларуси

Все важнейшие периоды становления и деятельности одного из самых основательных творческих союзов страны художников зафиксирован в летописи. Хроники событий и фигуры самых ярких творцов записал и отображает в своих книгах и очерках искусствовед, писатель и публицист Борис Крепак. Дважды лауреат национальных премий "За духовное возрождение", обладатель медали Франциска Скорины.

С выдающимся деятелем встретилась Наталья Бордиловская. Подробности в видео.

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