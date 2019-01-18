Планируем выходные с рубрикой "Променад"

Время планировать выходные. Новый Музей звукозаписи познакомит с уникальными раритетами, арт-гостиная "Высокое место" - с мечтами белорусских художников о Франции, а оперный баритон Илья Сильчуков - со своей концертной программой.

Подробности в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич. В Минске появился Музей звукозаписи, где собрано более 80 фонографов, граммофонов, патефонов. Среди них редкие экземпляры. Кроме экскурсий здесь будут проводиться акустические вечера.

Музей истории звукозаписи неслучайно носит имя Сона Эдисона. Здесь можно узнать, как выглядели первые студии звукозаписи, что такое аналоговый звук, кто вдохновил Эмиля Берлинера на изобретение пластинок. Все экспонаты музея в рабочем состоянии. Например, маленький фонограф, который помещается в кармане, выпускался только в 1923-1925 годах.

Французские города, прованс и достопримечательности глазами белорусских художников. В арт-гостиной "Высокое место" начал работать вернисаж "Сны о Франции", где представляют свои работы 24 современных художника из нашей страны.

Именно во Франции зародились культурные тенденции, которые оказали влияние на развитие мировой науки, архитектуры, литературы, этикета и искусства в целом. На выставке представлены работы современных белорусских художников, выполненные в различных техниках и материалах. Французское настроение передано не только в живописи, здесь и фарфоровая пластика, и керамика, графика и скульптура, а также произведения в технике горячего батика.

Гордость Беларуси - баритон Илья Сильчуков - в программе "Вечер в Петербурге". Концерт состоится в воскресенье в малом зале Белгосфилармонии.

Белоруски баритон Илья Сильчуков вместе с меццо-сопрано Татьяной Сильчуковой и пианисткой Ольгой Запольской представят вокальную поэму Свиридова "Петербург" на слова Блока. Музыкальное произведение полно символов, а вокальные штрихи и интонации раскрывают загадочный русский характер. Дополняют программу романсы и дуэты Глинки и Чайковского, а также арии из петербургской оперы композитора "Пиковая дама".

В субботу Большой театр Беларуси дает оперу "Волшебная флейта" Моцарта.