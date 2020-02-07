Мировая музыкальная премьера на сказку Андерсена в Белгосфилармонии, результаты пленэра в белорусской усадьбе Репина и новые экспозиции в Национальном художественном музее.



Планы культурных выходных - у Ларисы Гулякевич.



Мировая премьера белорусского музыкального произведения по сказке Ганса Христиана Андерсена - в Белгосфилармонии. Для детей и взрослых в субботнем цикле "Классика - это классно!" с Евгением Бушковым.





Новое музыкальное произведение современного белорусского композитора Любови Кунейко - результат давней мечты дирижера, ведущего и музыканта Евгения Бушкова

Государственный камерный оркестр не первый раз сотрудничает с композиторами, создает нечто новое и нестандартное для детской аудитории. Музыкальное произведение на бессмертную сказку Андерсена "Гадкий утенок" дополняет детский хор, чтец, расширенный состав камерного оркестра за счет разнообразной палитры ударных инструментов, флейты, валторны и фортепиано.

Незабываемые впечатления для маленьких слушателей, а также их родителей - в субботу в 15 часов на сцене Белгосфилармонии.

"Классика и этномодерн". В Национальном художественном музее открылась персональная выставка белорусского художника Виктора Марковца

Лирика и романтизм - в 30 произведениях живописца.Интерес к национальной истории, культуре, формированию и развитию национального стиля были основными приоритетами в творчестве отечественного мастера. Виктор Марковец оставил после себя богатое наследие. Он возрождал традиции писанки, станковой и прикладной живописи, работал над росписью церквей в Докшицах, Заславле и деревне Ситцы. Сестры - также художницы - продолжают дело брата.

Результаты пленэра в Здравневе, в усадьбе Репина под Витебском, - на международной выставке в галерее Савицкого

Она посвящена юбилею великого художника. Выставка "Здравнево - в лицах и судьбах" - результат работы 12 молодых художников из Беларуси, Украины и России. Пленэр проходил прошлым летом. Так молодые живописцы отметили 175-летие великого художника. На этот раз концепцией здравневского пленэра стало создание портретов жителей окрестных деревень. Вместе с ними работали литераторы, которые писали эссе о людях, отраженных на полотнах.