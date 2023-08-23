Платиновый баритон Беларуси Владимир Громов отмечает 50-летний юбилей

Этот баритон гремит на весь мир, но его обладатель не грезит сценой Ла Скала. Его голосом поет Большой. Платиновому тембру Национального театра оперы и балета сегодня исполняется 50 лет. Из них почти половину Владимир Громов служит в Большом.