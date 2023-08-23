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Платиновый баритон Беларуси Владимир Громов отмечает 50-летний юбилей

Этот баритон гремит на весь мир, но его обладатель не грезит сценой Ла Скала. Его голосом поет Большой. Платиновому тембру Национального театра оперы и балета сегодня исполняется 50 лет. Из них почти половину Владимир Громов служит в Большом.

Народного артиста Беларуси поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул: творческая деятельность певца - это "пример гармоничного сочетания природного таланта, артистичности и преданности Отечеству".

Громов - магистр Академии музыки, спел более 30 партий. Ему аплодировали эстеты Азербайджана, Германии, России, Испании, Великобритании и Тайланда. Голос артиста звучит на масштабных республиканских концертах.

Белорусский Большой Владимир Громов называет своим большим счастьем. Мечтает вернуть в Театр оперы и балета "Бориса Годунова" и "Хованщину" и спеть партию Симона Бокканегры в одноименной опере Верди.

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