Площадка возле Дворца в Минске спорта станет центром летнего музыкально-туристического сезона
Главная опен-эйр-площадка возле Дворца спорта сменила формат: фестивали, концерты, мастер-классы и спортивный интерактив - в афише на протяжении всего летнего сезона.
Городок из 16 экодомиков в едином стиле и концепции гостеприимно откроет павильоны 30 мая. Среди них и филиал информационно-туристического центра.
Александр Яцко, директор предприятия "Минское наследие": "Площадка давно нуждалась в трансформации, придании дополнительного шарма и изыска, если можно так сказать. Я думаю, что нам это вполне удалось. В домиках размещены объекты общественного питания, ремесленники, сувенирная продукция. Каждый из посетивших этот уголок столицы найдет то, что ему будет интересно. И, конечно же, все это не будет обходиться без хорошей и очень интересной развлекательной программы, которая будет проходить в течение всего туристического сезона на постоянной основе. Особый упор будет сделан на выходные дни".
Пространство возле фонтана станет сценой для уличных артистов. Коллективы и сольные исполнители смогут присоединиться и к мелодичному проекту "Пешеходка", он в этом году возвращается на арт-радары мегаполиса. Музыкантам необходимо подать заявку в "Минск-концерт" и получить вакантное место для сольника в центре столицы.
Фото Николай Градюшко