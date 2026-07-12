На праздник "Купалье" Александрия в очередной раз собрала друзей на берегу Днепра. Фестиваль был посвящен сразу нескольким темам - Году белорусской женщины, единству братских народов Беларуси и России и любви к родной земле.

"Александрия собирает друзей" - любимый праздник в живописном месте на берегу Днепра, когда собираются единомышленники, чтобы по-настоящему отдохнуть душой. Все в удовольствие: сама атмосфера, красивая природа, торговые ряды, мастер-классы. Можно и нужно становиться участником и обязательно увезти на память сувениры.

В Год Белорусской женщины обновка от мерча Первого

Кроме белорусских народных умельцев на праздник в Александрию приехали мастера декоративно-прикладного искусства из 29 регионов России. В Беларуси 2026-й - Год белорусской женщины, и эта тематика нашла отражение на празднике.



Мерч Первого презентовал новинку - майки с цитатой Президента, в которой отражена вся суть отношения к женщине в стране. Кстати, за какой-то час был полный солд-аут.

Сырный фестиваль в Александрии

Александрия всегда щедро угощает. Умельцы региона специально к празднику готовят кулинарные шедевры. Впервые состоялся сырный фестиваль. Все регионы и столица провели большую дегустацию. Были и рекорды - 100-литровый молочный коктейль.

Александрия - малая родина первого Президента Беларуси

Александрия - малая родина Президента Беларуси. Александр Лукашенко родился неподалеку - в Копыси. Но его детство и школьные годы прошли в Александрии. Туристы и гости фестиваля обязательно посещают знаковые места, связанные с биографией белорусского лидера.

Трофимову криницу основал дедушка Александра Лукашенко

В Александрии находится целебный источник - Трофимова криница, которую основал дедушка Александра Лукашенко. Здесь же обустроена купель, в которой можно окунуться.

На удачу надо обязательно сделать фото за партой, где сидел Александр Лукашенко

В Александрии также находится школа, где учился будущий Президент. Есть еще одна традиция - на удачу надо обязательно сделать фото за партой, где сидел Александр Лукашенко. Говорят, гарантировано продвижение по карьерной лестнице.

Лукашенко приехал на праздник "Александрия собирает друзей"

Белорусский лидер совсем недавно вернулся из большой командировки в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. По возвращении на неделе было много мероприятий в Минске. Но несмотря на колоссальную загруженность, Александр Лукашенко приехал на праздник к своим землякам.

Душа славянского народа загадочная, но неизменно широкая, искренняя и милосердная - Лукашенко "Мы празднуем Купалье в Год белорусской женщины. Неслучайно символом праздника стала купальская Берегиня", - подчеркнул Президент Беларуси

И как всегда Александрия гуляла до поздней ночи. Сначала прошел концерт с участием звезд белорусской и зарубежной эстрады, а потом была дискотека до утра. В Александрию стоит хоть раз приехать, чтобы увидеть и прочувствовать гостеприимство этой земли.