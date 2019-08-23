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По путям "Ста дорог" отправляемся в Национальный исторический музей
Сегодня в корпусе на Карла Маркса открывается персональная выставка белорусской художницы Зои Литвиновой. Мастер отразила повседневную жизнь белорусских деревень и восточных базаров в акварели. Всего в экспозиции более 40 этюдов и зарисовок, многим - более три десятка лет.
Творчество Литвиновой высоко оценили западные искусствоведы. В девяностых картины заслуженного деятеля искусств Беларуси часто экспонировались в странах Европы. В 2005 году Зоя Литвинова стала кавалером французского ордена "За заслуги в области литературы и искусства".
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