ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

По путям "Ста дорог" отправляемся в Национальный исторический музей

Сегодня в корпусе на Карла Маркса открывается персональная выставка белорусской художницы Зои Литвиновой. Мастер отразила повседневную жизнь белорусских деревень и восточных базаров в акварели. Всего в экспозиции более 40 этюдов и зарисовок, многим - более три десятка лет.

Творчество Литвиновой высоко оценили западные искусствоведы. В девяностых картины заслуженного деятеля искусств Беларуси часто экспонировались в странах Европы. В 2005 году Зоя Литвинова стала кавалером французского ордена "За заслуги в области литературы и искусства".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все