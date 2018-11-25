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Победитель детского "Евровидения - 2018" - представительница Польши Роксана Венгель

Итак, главный трофей конкурса - Хрустальный микрофон - увозит Роксана Венгель из Польши.

Именно она получила наибольшее количество голосов зрителей и профессионального жюри.

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