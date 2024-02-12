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Победитель "Фактор.by" получил обещанный автомобиль за триумф на проекте
На своем новом автомобиле в родной Слуцк впервые отправился победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня. 12 февраля артист распаковал обещанный приз, который он получил от Белтелерадиокомпании за свой триумф на проекте.
Внедорожник городского типа с системой климат-контроля позволит семье отправиться туда, куда давно хотели. Автомобиль ярко-красного цвета (это любимый цвет Савени) - символ целеустремленных и энергичных людей. Даниил занял почетное место штурмана на переднем пассажирском сидении, а за руль сел отец Роман Михайлович, который о таком сюрпризе от сына даже и не мечтал. По маршруту Слуцк - Санкт-Петербург Даниил Савеня отправится на новом авто, вполне возможно, под одну из своих авторских композиций.
А тем временем меньше недели остается до премьеры второго сезона шоу "Фактор.by" 60+. Уже в пятницу - 16 февраля - таланты со всей страны элегантного возраста докажут зрителям телеканала "Беларусь 1", что паспортные данные - это только цифры. До телевизионных эфиров дошли 24 исполнителя. Судьба каждого из них достойна экранизации, и тем интереснее будет наблюдать за участниками на проекте.
Состав жюри не изменился - в кресле судей остались народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Алешко и Александр Солодуха, также певица и актриса Александра Гайдук. Не пропустите выпуск 16 февраля в 20:45 на первой кнопке.
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