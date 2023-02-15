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Победитель шоу "Фактор.by" Иван Дятлов рассказал, из-за кого плакал за кулисами

Победитель шоу "Фактор.by" Иван Дятлов в программе "Скажинемолчи" откровенно рассказал о своем участии в проекте и планах после него.

Чем займется аспирант Национального ядерного университета МИФИ, студент Института театрального искусства Кобзона и программист после триумфа на сцене? Как бороться с психологической усталостью в условиях реалити-шоу и из-за кого плакал за кулисами? Почему намеренно уходит от образа молодого Кобзона и готов ли стать белорусским артистом из России?

Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by":
Во-первых, я готов к формату белорусский артист из России. А во-вторых, сейчас так и происходит. О глобальном переезде говорить рано и вообще стоит ли говорить, но я сейчас часто появляюсь в Беларуси, это касается съемок и выступлений. И я надеюсь, так и будет дальше. И я смогу радовать зрителей.

Как Иван Дятлов решил распорядиться автомобилем от Белтелерадиокомпании и когда ждать выхода первого сингла от исполнителя. А еще о семье и о родном доме в Ивановской области.

Смотрите полный выпуск проекта ЗДЕСЬ.

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