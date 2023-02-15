3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Победитель шоу "Фактор.by" Иван Дятлов рассказал, из-за кого плакал за кулисами
Победитель шоу "Фактор.by" Иван Дятлов в программе "Скажинемолчи" откровенно рассказал о своем участии в проекте и планах после него.
Чем займется аспирант Национального ядерного университета МИФИ, студент Института театрального искусства Кобзона и программист после триумфа на сцене? Как бороться с психологической усталостью в условиях реалити-шоу и из-за кого плакал за кулисами? Почему намеренно уходит от образа молодого Кобзона и готов ли стать белорусским артистом из России?
Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by":
Во-первых, я готов к формату белорусский артист из России. А во-вторых, сейчас так и происходит. О глобальном переезде говорить рано и вообще стоит ли говорить, но я сейчас часто появляюсь в Беларуси, это касается съемок и выступлений. И я надеюсь, так и будет дальше. И я смогу радовать зрителей.
Как Иван Дятлов решил распорядиться автомобилем от Белтелерадиокомпании и когда ждать выхода первого сингла от исполнителя. А еще о семье и о родном доме в Ивановской области.
Смотрите полный выпуск проекта ЗДЕСЬ.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов