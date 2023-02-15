Победитель шоу "Фактор.by" Иван Дятлов рассказал, из-за кого плакал за кулисами

Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by":

Во-первых, я готов к формату белорусский артист из России. А во-вторых, сейчас так и происходит. О глобальном переезде говорить рано и вообще стоит ли говорить, но я сейчас часто появляюсь в Беларуси, это касается съемок и выступлений. И я надеюсь, так и будет дальше. И я смогу радовать зрителей.