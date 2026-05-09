Победителем шоу "Фактор. BY. Дети" стала Влада Табола
Уроженка Барановичей разделила триумф со своей наставницей Настей Кравченко. Подарок ко дню рождения популярной исполнительницы - победа в своеобразном матче-реванше спустя пять лет ее участия в шоу. К слову, между первой и второй строчкой разрыв минимальный - 48 баллов. Теперь Влада - обладательница главного приза шоу-проекта: домашней студии звукозаписи.
Настя Кравченко, наставница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Здорово, когда артист, прекрасный, маленький, талантливый человечек, максимально включен в свою работу. За пять лет как взрослый автор понимаю, что нравится зрителям, за что больше голосуют".
"Я чувствовала, как весь зал танцевал под эту песню, и мне было безумно приятно. Я даже не могла подумать, что такое может быть и я стану победителем первого сезона. Мне помогла победить, наверное, моя настойчивость какая-то, уверенность, которой меня научила Настя", поделилась впечатлениями юная артистка.
У суперфинала шоу рекордная цифра в голосовании. 125 610 голосов отдали зрители юным звездам. На второй строчке единственный суперфиналист Зары Дамир Набиев. Тройку лидеров замкнула "душа белорусская" - подопечная nkeeei Виктория Бадытчик.