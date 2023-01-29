Победителем шоу "Фактор.by" стал 23-летний инженер-программист Иван Дятлов

Около миллиона белорусов каждую пятницу смотрели громкий музыкальный проект. Это очень высокие показатели для нашего медийного рынка.

Но, увы, как минимум, на две недели зрительский рацион испытает дефицит калорий. А затем в эфир ворвется премьера для всей семьи - "Фактор.by 60+".



Пока же мы живем эмоциями от суперфинала молодежной версии проекта. Победителем стал 23-летний инженер-программист, лауреат международных вокальных конкурсов Иван Дятлов. Триумфатор получил не только зрительскую любовь, но и главный приз - автомобиль.



На десерт мы приготовили для вас репортаж с кухни самого рейтингового шоу на отечественном ТВ. Торт-послесловие с вишенкой на верхушке от Нины Можейко.



Растрогал жюри до слез. Вичужанин из Ивановской области Иван Дятлов исполнил в Минске "Песню о далекой родине" в последний день телевизионного кастинга шоу "Фактор.by" и не просто заскочил в последний вагон, а получил золотую звезду от требовательного музыкального критика Сергея Соседова.



Как в воду глядел наставник. Звезда принесла желанную победу и минус 7 кг. К слову, ровно столько в прошлом году скинул победитель Х-Factor в Беларуси Андрей Панисов. Может быть, вот он секрет успеха? Трудиться до 7 пота.



Когда объявили, у меня был белый шум в голове. Ничего не слышал, ничего не видел. А потом я пытался всем сказать спасибо. Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"



Вот таких людей за кадром сотни. Благодаря им, золотая звезда Соседова, преемник Кобзона всегда держал высоту и не попал ни в одну номинацию. Но даже стабильному отличнику проекта пришлось побороться с общественным мнением и разрушить имидж "забронзовелого". Алена Гамзунова, администратор шоу "Фактор.by"



Конечно, Ваня вырос почему? Потому что, у Вани была постановка академичная, а ведь песни нужно было петь разные - рок, джаз. У него хороший диапазон. И мы с ним очень близки по характеру, поэтому мне с ним было очень легко работать, и думаю, ему со мной тоже. Мы сумасшедшие трудоголики оба. Татьяна Дробышева, педагог по вокалу шоу "Фактор.by"



Но даже талантливым трудоголикам, чтобы выйти на большую сцену, нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Такой шанс дает "Фактор.by". Два сезона подряд.



И это тоже выбор телезрителей. Ведь именно ваш интерес к проекту принес статуэтку и Гран-при Национального телевизионного конкурса "Телевершина".



Это очень крутой продукт, который делает БТ. Аналогов ему нет. Мы ищем новые таланты, мы ищем артистов, которые получат песни и на нашей эстраде появятся классные белорусские ребята. Белорусские и не только белорусские, потому что в этом сезоне было очень много иностранцев, которые приехали сюда. Казахстан, Монголия, Украина, Россия - конечно, это здорово. Потому что раньше была тенденция, когда наши белорусы ездили на какие-то иностранные шоу - будь то в России, или в Украине. Сейчас наоборот. Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by"



Проект действительно вызывает большой интерес у зрителе. Мы это видим по нашим медиаизмерениям. Костяк наших зрителей - это женщины. Причем каждая пятая смотрела именно наш телеканал. Мы в пятничном эфире обогнали всех - все телеканалы, которые вещают на территории Беларуси. Чтобы шоу стало настоящим вдохновением для тех, кто давно мечтал, но боялся попробовать ушли месяцы подготовки. Не боги горшки обжигают, конечно, проект создают люди. Каждый специалист в своей сфере. Глеб Шульман, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by"



За секундной стрелкой прямых эфиров следили технические и творческие службы - от тех, кто создает спецэффекты, подносит реквизит, делает звук, снимает, одевает и обувает, делает макияж и прическу, собирает массовку до постановщиков номеров и, конечно же, редакторов проекта.



Они действительно знают, что делают и, в основном, это, конечно, люди, которые работали первый сезон, которые на ощупь делали и сделали хорошо. Ольга Шлягер, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by"



Для меня очередной сезон - подтверждение тому, что нет невозможного. Это можно сделать вместе только с командой. Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by"



Если бы марафонцам в развлекательном сегменте положен был пьедестал, то на первом месте стояла команда режиссера-постановщика Романа Ковалева.



В этом году "в семью" приняли шоу-балет из Витебска - сенсация. Танцоров и педагогов-репетиторов стало больше. Настоящие фокусники, ловкачи и просто волшебники - хорошо знают, как обуздать адреналин, усилить выработку дофамина, а еще восполнить дефицит витамина Д в свете софитов. А еще сделать так, чтобы сказка - сценическая ложь была, разумеется, с намеком.

Путь от идеи до ее воплощения у нас очень короткий, в связи с этим я максимально сразу стараюсь рассмотреть насколько исполнитель владеет своим телом. Я как хореограф не очень люблю много хореографии. Для меня должны быть такие вкусовые мелкие позировки - синхроны, которые синхронизируют вокалиста с танцорами. Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by"



Порывистый ветер из ваших аплодисментов вызывали танцоры проекта. Все как на подбор - атлетически сложены, гибкие и артистичные.



Я не считаю себя таким, но, если вы так думаете. Хорошо, когда я начал работать с Ромой в его коллективе "Тренд де люкс", у меня было стандартное выражение лица типа все. Он говорит - нет. Ты должен работать лицом. Искать свой образ. Стоять перед зеркалом. Дмитрий Пуйша, танцор шоу "Фактор.by"



А некоторым бальный паркет пришлось сменить на зеркало сцены. Кажется, они справятся с любой сценической задачей. А, если кажется, то не кажется. Танцуют под Бузову и органично "живут" в каждом номере артистов.

Мы всегда очень переживаем, очень много готовимся, тратим очень много времени, недосыпаем, недоедаем, поэтому мы хотим оценить свою работу. Мы отсматриваем видео каждой репетиции, смотрим, кто попадает в кадр, как отыграть удачнее, кто где схалявил. Сузанна Морбин, танцор шоу "Фактор.by"



Пресловутой халявы на шоу Фактор. BY так и не дождались в этом сезоне. Суперфиналисты своим трудом пробили себе путь на большую сцену. У продюсера уже есть предложения по сотрудничеству. Но все переговоры и подписания контрактов еще впереди.



Самое главное, что я вынес из этого проекта, я хочу сказать нашим уважаемым телезрителям то же самое - верьте, не предавайте свою мечту, работайте над ней, и у вас все получится. Владимир Арутюнян, суперфиналист шоу "Фактор.by"



Не расстраиваюсь и жду релиз своей новой песни. Марго Новик, суперфиналистка шоу "Фактор.by"



И, конечно, после такого красивого финала на устах телезрителей замер только один вопрос, а что будет в следующем году, но об этом чуть позже.



Нам нужно всем отдохнуть. Мы возьмем небольшую паузу, я очень надеюсь, что будем готовиться к следующему сезону этого шоу. Мы видим огромный зрительский интерес - самое главное, это, во-первых, во-вторых, наше шоу рождает артистов, это, во-вторых. Иван Эйсмонт, генеральный продюсер шоу "Фактор.by", председатель Белтелерадиокомпании

