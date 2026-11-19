В Большой студии Дома радио прошли очные прослушивания участников второго этапа радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".

Уже 30 ноября ребята споют с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании перед членами жюри.

Старт встречам в радийном пространстве был дан 9 ноября. Учащиеся музыкальных школ, колледжей, творческих коллективов получили право сыграть перед судьями.

На звание лучших претендовали конкурсанты в 9 номинациях. 18 ноября члены жюри услышали участников в категории "Наследие. Солисты".

"Я участвую здесь второй раз уже. В прошлом году у меня было второе место, к сожалению, пришла теперь побеждать", - поделилась участница Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" Элина Роголева.

"Удивлена, потому что есть репертуар, которого даже я не знала, что-то новое придумывают, какие-то народные фишечки. Радует, что аутентику стали петь, то есть этого не стесняются именно маленькие детки 10-12 лет. Очень сильные голоса, очень сильные участники. Выбираем самых лучших. Очень сложно, большая конкуренция, остались самые сильные. А нужно выбрать еще сильнее, то есть чтобы в третьем туре мы показали качественную работу жюри - это большая ответственность", - отметила певица Александра Мелех.

Победителей проекта объявят в декабре. Лауреаты получат дипломы и памятные призы, а также возможность услышать себя на FM-волнах.