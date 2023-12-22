Победителей 17-х молодежных Дельфийских игр стран СНГ поздравляли в Жиличах

Четыре золотые медали, одна серебряная, две бронзовые, плюс два специальных диплома. Победителей17-х молодежных Дельфийских игр стран СНГ поздравляли в Жиличах. Творческая молодежь Беларуси по количеству и качеству завоеванных наград превысила результаты прошлых лет. Призерам вручили памятные подарки.

Дельфийские игры - важный творческий форум, где молодые люди до 25 лет могут показать свои таланты. Беларусь на конкурсе в Бишкеке представили 17 человек в 9 номинациях.