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Победителей поэтического конкурса чествовали в Национальной библиотеке
"Счастье - жить в мирной стране!" - под таким слоганом прошел республиканский поэтический конкурс. Форум по традиции проводит Белорусский фонд мира. К слову, накануне в Национальной библиотеке чествовали победителей. Подробнее Анастасия Бенедисюк.
Почти 500 страниц, и на каждой история отдельной семьи и залог успеха пусть небольшой, но суверенной страны. Здесь не зарифмованные произведения на вольную тему, это вполне конкретные ответы на, казалось бы, совсем недетские вопросы - что такое мир и что такое счастье.
Из детского дома Аню и ее брата взяли 5 лет назад. Теперь у них есть мама, папа и еще братья с сестрами. Именно они вдохновили девочку на поэтическое оформление мыслей. Так, от мамы - счастье в детях, от бабушки - в утре без взрыва снарядов, от папы - в работе с надежным трактором в поле.
Максим любит футбол и игры в войнушку, а мама школьника, крепче сжимая его руку, не скрывает: ее счастье, что пистолеты и танки только ради забавы. Они живут недалеко от Брестской крепости. Героическому месту и подвигу земляков посвящается.
Конкурс "Счастье - жить в мирной стране!" традиционно проводит Белорусский фонд мира. В прошлом году ребята писали сочинение, в этом – стихи. По итогам следующего обещали настоящий вернисаж - свое видение мира предложат изобразить с помощью красок.
Выбрать лучшего, когда таков априори каждый, сложно, но талантливых заметили и отметили. Более того, их стихи со сцены читали взрослые и состоявшиеся. И обязательно со ссылкой на автора.
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