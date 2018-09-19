Победителей поэтического конкурса чествовали в Национальной библиотеке

"Счастье - жить в мирной стране!" - под таким слоганом прошел республиканский поэтический конкурс. Форум по традиции проводит Белорусский фонд мира. К слову, накануне в Национальной библиотеке чествовали победителей. Подробнее Анастасия Бенедисюк.

Почти 500 страниц, и на каждой история отдельной семьи и залог успеха пусть небольшой, но суверенной страны. Здесь не зарифмованные произведения на вольную тему, это вполне конкретные ответы на, казалось бы, совсем недетские вопросы - что такое мир и что такое счастье.

Из детского дома Аню и ее брата взяли 5 лет назад. Теперь у них есть мама, папа и еще братья с сестрами. Именно они вдохновили девочку на поэтическое оформление мыслей. Так, от мамы - счастье в детях, от бабушки - в утре без взрыва снарядов, от папы - в работе с надежным трактором в поле.

Максим любит футбол и игры в войнушку, а мама школьника, крепче сжимая его руку, не скрывает: ее счастье, что пистолеты и танки только ради забавы. Они живут недалеко от Брестской крепости. Героическому месту и подвигу земляков посвящается.

Конкурс "Счастье - жить в мирной стране!" традиционно проводит Белорусский фонд мира. В прошлом году ребята писали сочинение, в этом – стихи. По итогам следующего обещали настоящий вернисаж - свое видение мира предложат изобразить с помощью красок.