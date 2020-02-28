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Победителя нацотбора на "Евровидение-2020" выберут жюри и зрители. Трансляция шоу в 22:00

Переносимся в съемочный павильон киностудии "Беларусьфильм". Там сейчас находится и наша съемочная группа с Ниной Можейко (прямое включение).

Тысячный павильон прямо сейчас находится в состоянии покоя. Пожалуй, впервые за неделю. Т.к. репетиции здесь проходили ежедневно, начиная с понедельника. Времени на подготовку шоу было достаточно. И сейчас технической команде, всем ответственным за то, что будет происходить в прямом эфире, а это почти сотня человек, остается лишь ждать команды режиссера "Начали!".

Прямо сейчас мы находимся за малой сцене национального отбора. Всего их две. Напомним, финалистам в прямом смысле слова будет где разгуляться, станцевать и спеть. Сейчас мы находимся в сердце отбора - на большой или центральной сцене шоу. Отсюда мне будет удобно показать лишь часть спецэффектов, в реале их будет гораздо больше. Например, вот такой фонтан холодного огня. Абсолютно безопасный, но зрелищный, который вы увидите в начале прямой трансляции. Но обойдемся без спойлеров. Все сами увидите во время шоу.


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Трансляция шоу в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Следить за каждым движением финалистов будет 13 камер - они расположены по периметру площадки, так что рассмотреть номера можно будет во всех подробностях. И в этом безусловное преимущество телезрителей. Кстати, следить за тем, что будет происходить в павильоне, можно будет без отрыва на рекламу. Бэкстейдж конкурса в официальном аккаунте Евровидение_Беларусь.

А поддерживать конкурсантов из зала будет публика. Фанаты и журналисты. В этом году аккредитацию на шоу получили 55 представителей государственных и электронных СМИ, в том числе блогеры из разных стран.


Победителя национального отбора выберут жюри и зрители

Выбирать своего делегата на "Евровидение"будем все вместе. Ответственность разделят и жюри, и зрители. Поэтому не упустите возможность отдать свой голос. Официальный старт голосования объявят ведущие после выступления всех финалистов.

Напомним, по регламенту каждому из артистов дается три минуты на выступление. Впереди яркое шоу. Не пропустите. В 22 часа.

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