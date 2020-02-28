Победителя нацотбора на "Евровидение-2020" выберут жюри и зрители. Трансляция шоу в 22:00

Переносимся в съемочный павильон киностудии "Беларусьфильм". Там сейчас находится и наша съемочная группа с Ниной Можейко (прямое включение).



Тысячный павильон прямо сейчас находится в состоянии покоя. Пожалуй, впервые за неделю. Т.к. репетиции здесь проходили ежедневно, начиная с понедельника. Времени на подготовку шоу было достаточно. И сейчас технической команде, всем ответственным за то, что будет происходить в прямом эфире, а это почти сотня человек, остается лишь ждать команды режиссера "Начали!".



Прямо сейчас мы находимся за малой сцене национального отбора. Всего их две. Напомним, финалистам в прямом смысле слова будет где разгуляться, станцевать и спеть. Сейчас мы находимся в сердце отбора - на большой или центральной сцене шоу. Отсюда мне будет удобно показать лишь часть спецэффектов, в реале их будет гораздо больше. Например, вот такой фонтан холодного огня. Абсолютно безопасный, но зрелищный, который вы увидите в начале прямой трансляции. Но обойдемся без спойлеров. Все сами увидите во время шоу.





