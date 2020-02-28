3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Победителя нацотбора на "Евровидение-2020" выберут жюри и зрители. Трансляция шоу в 22:00
Переносимся в съемочный павильон киностудии "Беларусьфильм". Там сейчас находится и наша съемочная группа с Ниной Можейко (прямое включение).
Тысячный павильон прямо сейчас находится в состоянии покоя. Пожалуй, впервые за неделю. Т.к. репетиции здесь проходили ежедневно, начиная с понедельника. Времени на подготовку шоу было достаточно. И сейчас технической команде, всем ответственным за то, что будет происходить в прямом эфире, а это почти сотня человек, остается лишь ждать команды режиссера "Начали!".
Прямо сейчас мы находимся за малой сцене национального отбора. Всего их две. Напомним, финалистам в прямом смысле слова будет где разгуляться, станцевать и спеть. Сейчас мы находимся в сердце отбора - на большой или центральной сцене шоу. Отсюда мне будет удобно показать лишь часть спецэффектов, в реале их будет гораздо больше. Например, вот такой фонтан холодного огня. Абсолютно безопасный, но зрелищный, который вы увидите в начале прямой трансляции. Но обойдемся без спойлеров. Все сами увидите во время шоу.
Трансляция шоу в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
Следить за каждым движением финалистов будет 13 камер - они расположены по периметру площадки, так что рассмотреть номера можно будет во всех подробностях. И в этом безусловное преимущество телезрителей. Кстати, следить за тем, что будет происходить в павильоне, можно будет без отрыва на рекламу. Бэкстейдж конкурса в официальном аккаунте Евровидение_Беларусь.
А поддерживать конкурсантов из зала будет публика. Фанаты и журналисты. В этом году аккредитацию на шоу получили 55 представителей государственных и электронных СМИ, в том числе блогеры из разных стран.
Победителя национального отбора выберут жюри и зрители
Выбирать своего делегата на "Евровидение"будем все вместе. Ответственность разделят и жюри, и зрители. Поэтому не упустите возможность отдать свой голос. Официальный старт голосования объявят ведущие после выступления всех финалистов.
Напомним, по регламенту каждому из артистов дается три минуты на выступление. Впереди яркое шоу. Не пропустите. В 22 часа.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
В мире
Все
В Европе с приходом похолодания резко выросли цены на электроэнергию. В чем причина?
5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
Каждому по миллиону: Маску позволили раздавать избирателям деньги
Разведка США: Иран готовится нанести удар по Израилю в день американских выборов
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов