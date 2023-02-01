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Победителю шоу "Фактор.by" вручили автомобиль от Белтелерадиокомпании
Победитель шоу "Фактор.by" Иван Дятлов сел за руль авто от Белтелерадиокомпании. Ключи от машины передали прямо на сцене в суперфинале, а первая встреча владельца с мечтой на четырех колесах состоялась 1 февраля. Стильный и современный хетчбэк повышенной проходимости сошел с конвейера полтора месяца назад. Эта модель вездехода подойдет и для загородного вождения, и на широких столичных проспектах. Теперь ездить на интервью, репетиции и съемки будет гораздо проще. А первая точка в навигаторе - город Вичуга Ивановской области.
Первая моя машина в жизни. И сразу такой достаточно серьезный экспонат. Я думаю, что буду прямо сдувать пылинки, потому что посмотрите, какой красивый цвет - и стильный, и мужской, и лаконичный. В общем, посидел, мне очень понравилось.
Проект "Фактор.by" поднял планку рейтингов на отечественных телеканалах и продемонстрировал небывалый для белорусского медиарынка охват аудитории - шоу смотрели около 3,5 млн телезрителей.
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