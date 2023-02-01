Победителю шоу "Фактор.by" вручили автомобиль от Белтелерадиокомпании

Первая моя машина в жизни. И сразу такой достаточно серьезный экспонат. Я думаю, что буду прямо сдувать пылинки, потому что посмотрите, какой красивый цвет - и стильный, и мужской, и лаконичный. В общем, посидел, мне очень понравилось.

Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"

