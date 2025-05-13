Почему кинематографисты каждый раз возвращаются к теме героев Брестской крепости

О Брестской крепости и ее защитниках уже не только немало написано произведений, но и снято достаточно фильмов. Почему кинематографисты каждый раз возвращаются к этой теме, рассказал режиссер военной драмы "В списках не значился" Сергей Коротаев в "Актуальном интервью".

"Это, мне кажется, совершенно уникальный акт проявления какой-то непостижимой храбрости, воли и героизма молодых ребят. Войну встретили вчерашние школьники и не дали возможность фашистам пройти вперед, - выразил мнение режиссер о подвиге защитников Брестской крепости. - Мне кажется, это героизм такого порядка, о котором нужно снимать и переснимать, его нужно переосмыслять. И эти фильмы будут вдохновлять, будут учить, будут воспитывать нас".